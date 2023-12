Poggibonsi, un bel sospiro di sollievo. Borri e Camilli tornano a disposizione

Potrebbe contare di nuovo sull’apporto di due pilastri, il Poggibonsi, per il match al Lotti con il Seravezza Pozzi. In un momento complicato i giallorossi si augurano di affidarsi al contributo di Borri (nella foto) al centro della difesa e di capitan Camilli in mediana. Se l’influenza della scorsa settimana non avrà lasciato particolari strascichi a livello fisico, ci sarà probabilmente per il tecnico alderini la possibilità di impiegare entrambi, dopo le defezioni sia in Coppa Italia a Livorno che nella sfida di campionato, sempre in trasferta, con il Follonica Gavorrano. Non sarebbero certo recuperi irrilevanti per i giallorossi, attesi dalla gara interna di domani alle 14,30 con la principale inseguitrice della Pianese capolista. Servirà insomma un Poggibonsi capace di mettere in campo il meglio del proprio rendimento, per provare ad arginare un undici finora pressoché impeccabile. La rifinitura odierna dovrebbe fornire ancora delle risposte allo staff, a proposito delle pedine da utilizzare contro la formazione dell’Alta Versilia. Questo pomeriggio, per gli juniores nazionali, il Poggibonsi è ospite alle 14,30 dell’Aquila Montevarchi quarta forza. Appuntamento sul campo di gioco di Rignano sull’Arno per i Leoni baby del tecnico Alessandro Secci, in crescita negli esiti e reduci da una affermazione di prestigio, 3-2, con il Tau Altopascio.

PaOlo Bartalini