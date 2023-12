"Poggibonsi vince l'amichevole di fine anno a Foiano della Chiana"

Termina con il punteggio di 1-0 per il Poggibonsi l’amichevole di fine anno solare a Foiano della Chiana. Decisiva, per i giallorossi, la firma dell’attaccante Vitiello a metà del primo tempo. Tutto in un match nel quale la Nuova Foiano è apparsa capace comunque di mettersi in evidenza contro un Poggibonsi impegnato per l’occasione nella classica "rotazione di effettivi" in previsione della riapertura della serie D il 7 gennaio. Il tecnico dei Leoni, Stefano Calderini, ha potuto di nuovo contare, per un tempo ciascuno, sull’apporto di elementi che da qualche tempo sono lontani dagli undici titolari per ragioni di carattere fisico: l’esterno difensivo Lorenzo Rocchetti (nella foto) e il centrocampista Pietro Gistri. Due potenziali ‘innesti’, dunque, per il Poggibonsi in vista degli appuntamenti di un girone di ritorno ormai alle porte con la trasferta di Livorno in programma domenica prossima (inizio alle 14,30). Periodo da esaminare ancora con la massima attenzione, da parte di un Poggibonsi che ha appena ripreso a marciare in classifica, ma che deve ancora conquistare punti di un certo valore in ottica salvezza.

I Leoni si apprestano adesso a sostenere la prima seduta di allenamento allo stadio Stefano Lotti del 2024. Dopodomani, 2 gennaio, mister Calderini e i componenti del suo staff dirigeranno l’atto inaugurale della preparazione verso l’Ardenza, dopo una settimana post natalizia vissuta comunque a ritmi intensi ad opera del gruppo in pausa dal calendario di sfide ufficiali una volta archiviato il turno infrasettimanale datato 20 dicembre (0-0 sul campo di Figline Valdarno, ultima di andata, a distanza di tre giorni dal 4-2 inflitto alla Sangiovannese). Un Poggibonsi che ha completato l’iter delle fatiche durante le Festività proprio con il collaudo di ieri pomeriggio in Valdichiana. Un 1-0 a favore per merito della sigla di Vitiello sul tabellino dell’incontro, programmato dagli addetti ai lavori per consentire al collettivo di mantenere il giusto passo dal profilo agonistico.

Paolo Bartalini