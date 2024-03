Poker Il Corticella dà spettacolo con Forlì

VICTOR SAN MARINO

3

PROGRESSO

4

VICTOR SAN MARINO: Pazzini (1’ st Gattuso), Lombardi, Onofri, De Santis (19’ st Pasquino), Sollaku (31’ st Carlini), Lattarulo, Sabba, Haruna, Bertolotti (1’ st Arlotti), D’ Este, Deme (19’ st Villanova). All. Cassani.

PROGRESSO: Cheli, Mele (46’ st Biguzzi), Ballanti, Ferraresi, Baccolini (33’ st Rossi), Selleri, Corzani, Pinelli, Carrozza (20’ st Cocchi), Cancello (33’ st Barbieri), Matta (41’ st Fridhi). All. Vullo.

Reti: 1’ pt Cancello, 10’ st Arlotti, 16’ st Matta, 29’ st D’ Este, 30’ st Pinelli, 37’ st Carlini, 44’ st Mele.

Arbitro: Scuderi di Verona.

Note: ammoniti Ferraresi, Carrozza, Lattarulo, Sabba. Recupero: 1’ e 6’.

SAN MARINO

Conquistare tre punti sul campo di una delle formazioni più forti segnando quattro gol, dopo essere stati rimontati per tre volte: per farlo serve una squadra tosta. Ancora prima che il cronometro compia il primo giro il Progresso segna: Cancello da due passi di piatto calcia la palla che Pazzini tocca e non trattiene. Il Victor impiega venti minuti a mettere ordine, fino a quando Sollaku col sinistro chiama Cheli alla parata a terra. A inizio ripresa Cassani manda in campo Arlotti: al 10’ cross basso di Sabba, D’Este manca l’impatto e Arlotti angola bene e sigla il pari. Da qui inizia una nuova gara, al 16’ contropiede del Progresso, Selleri allarga per Matta che batte Gattuso con un rasoterra. Al 29’ cross di Sollaku per la testa di D’ Este: 2-2. Poi Pinelli prova il tiro: Gattuso non prova la respinta e si fa passare la palla fra le mani. Il Victor non ci sta: gran destro a giro di Carlini 3-3. Ma il Progresso ha bisogno della vittoria: al 44’ Mele lasciato solo sulla destra batte al volo superando Gattuso.