Polemiche e sorprese nella venticinquesima giornata di Terza Categoria: La Briglia Vaiano - Valbisenzio Academy finisce 3-3

Un turno che ha generato polemiche, e che promette di far discutere. La venticinquesima giornata del campionato di Terza Categoria si è chiusa ieri, ma lo scontro al vertice La Briglia Vaiano – Valbisenzio Academy sembra destinato a far parlare ben oltre il 3-3 finale. La Briglia recrimina per la direzione arbitrale: dopo che Cibella, Naglieri e Magnelli avevano portato il parziale sul 3-1, due rigori concessi dall’arbitro e trasformati da Mazzola hanno fissato il punteggio definitivo sul 3-3 e reso la tensione palpabile. Alla fine è quindi la Valbisenzio a far festa, perché è riuscita a mantenere il primo posto nel girone e i sei punti di margine proprio sui "cugini". E perché a questo punto, sa di aver quasi blindato la promozione diretta in Seconda: basterà continuare su questi ritmi. Anche perché hanno rallentato quasi tutte le inseguitrici: il San Giusto ha mantenuto la terza posizione, ma è caduto nella tana del Paperino San Giorgio (vittorioso per 3-2 con Sanzo in veste si trascinatore). Semaforo rosso anche per la Polisportiva Naldi, impegnata nello scontro diretto quarta-quinta contro La Libertà Viaccia. A prevalere sono stati alla fine i ragazzi di Sensi, considerando il 3-0 propiziato da Di Carlo, Riggio e Fratoni. Pollice alzato anche per Las Vegas, sempre più salda in sesta posizione: Giorgi, Torri, Santi e Bandinelli hanno messo la firma sul 4-2 interno contro il Carmignano. Sorride a metà il Bacchereto, dopo l’1-1 casalingo con il Grignano. E’ invece finito 1-1 il confronto fra BGV Soccer ed Eureka, permettendo alle contendenti di spartirsi la posta in palio. Poker del Tobbiana, nei bassifondi della graduatoria: il 4-0 inflitto al Colonnata fa bene anche al morale, per cullare i progetti di risalita. E a chiudere il Montepiano fanalino di coda del girone ha finalmente vinto battendo la seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze: un 3-0 esterno che fa comunque piacere, anche se si tratta di una vittoria che come di consueto non assegna alcun punto ai fini della graduatoria.

Giovanni Fiorentino