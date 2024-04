Poliziana salva, ko a sorpresa per il Radicondoli. Olimpic Sarteano mantiene il secondo posto

Rapolano

0

Voluntas Trequanda

3

RAPOLANO – Protagonisti dell’incontro Bakkay, autore di una tripletta, per gli ospiti e Magi, ex della gara, che ha effettuato molte parate decisive. Già al 6’ Baldassarri impegna Magi, poi un difensore salva sulla linea i termali. Al 38’ ci prova Boccini ma il giocatore colpisce il palo. Nella ripresa la musica non cambia e dopo l’espulsione di Mori il forcing del Trequanda si intensifica. Al 71’ prima ci prova Boccini di testa, Magi respinge e Bakkay in scivolata insacca. Al 76’ il raddoppio di Bakkay con una bella mezza girata. Al 78’ Bakkay firma il 3-0 su assist di Borgogni. All’87’ Spitaletta scheggia la traversa.