Polvani solito muro. Settembrini c’è. Damiani non delude

TROMBINI 6,5 Reattivo nel primo tempo su Delpupo e in avvio di ripresa su Ianesi. Incolpevole sulla deviazione di Donati nella propria porta.

DONATI 6 Fino all’autogol è uno dei migliori in campo. Peccato perché era stato lui a confezionare il cross da cui nasce la rete di Montini. Un voto in meno per l’autorete.

POLVANI 7 Il solito muro difensivo. Senza Chiosa tocca a lui guidare il reparto arretrato e lo fa alla sua maniera.

MASETTI 6,5 Torna titolare ed è autore di una gara attenta. Segue nei movimenti Polvani e non rischia nulla.

MONTINI 7.5 Il primo gol in amaranto è un mix di abilità e intuito. Stantuffo a sinistra. Attacca senza paura e difende senza sbavature.

DAMIANI 6,5 Altra prestazione di sostanza per lui.

BIANCHI 6 I ritmi alti non sono il suo forte, ma lui si adegua e gioca più di sciabola che di fioretto (Dal 75’ Mawuli 5,5 Entra e si fa ammonire). PATTARELLO 6 Dal suo mancino hai la sensazione che possa sempre scaturire un pericolo. Si muove molto e aiuta anche in ripiegamento.

CATANESE 6 Stavolta agisce da trequartista. Ha il compito di cucire il gioco e dialogare con la prima linea offensiva.

SETTEMBRINI 7 Rilanciato dal primo minuto, parte subito forte e sfiora il gol in avvio. Qualità e quantità nella sua partita. Tonico come mai quest’anno. (Dall’80’ Foglia SV). GUCCI 5,5 Prosegue il suo momento di appannamento. Poco lucido quando da pochi passi incorna addosso a Ciocci (Dal 75’ Ekuban 6 Esordio in amaranto).

