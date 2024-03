"Pomarance vince 3-2 contro il Pianella: Rossi e Capanni decisivi"

Pomarance

3

Pianella

2

POMARANCE – Sono i pisani a passare in vantaggio al 34’ con un gran tiro di Rossi da più di 20 metri. Allo scadere del primo tempo calcio di rigore per il Pianella per un fallo di mano in area: Gennari insacca dal dischetto. Nella ripresa dal 60’ al 67’ il Pomarance ipoteca la partita: prima segna Capanni di testa su calcio d’angolo e poi Pacini trova lo spazio giusto per firmare il 3-1 dal limite. I senesi si buttano in avanti per riaprire il match e accorciano le distanze al 76’ con un tiro di Vigni deviato. Al 90’ potrebbe essere 3-3, ma il colpo di testa di Balestra da pochi passi è parato dal portiere locale.