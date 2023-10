"Ponsacco: esonerato Caramelli, Bozzi il probabile sostituto"

La società dei Mobilieri Ponsacco ha deciso – nella serata di ieri – di esonerare il tecnico Carlo Caramelli e, con lui, anche il preparatore atletico e match analyst Paolo Moretti. Tutte le altre posizioni dello staff tecnico, invece, vengono confermate. La sequenza dei risultati negativi di queste prime sette giornate – dove sono stati raccolti solo quattro punti avendo incontrato quattro formazioni come Trestina, Poggibonsi, Sangiovannese e Real Forte Querceta che sono invischiate nel quadro basso della classifica – hanno minato la panchina di Caramelli. Certamente l’ultima esibizione a San Donato Tavarnelle è stata davvero disarmante sia sotto profilo atletico che tattico. Caramelli aveva proposto delle soluzioni e un modulo ex novo che la squadra non ha recepito. La societa ponsacchina, si legge nel comunicato: "ringrazia Caramelli e Moretti e augura loto i migliori successi per il proseguimento della carriera". Non si conosce ancora il nome del nuovo allenatore ma sul nome del sostituto tutte le piste portano a Francesco Bozzi, l’allenatore che ha condotto alla salvezza la scorsa stagione i rossoblu.

Intanto, per il momento, la squadra sarà affidata temporalmente a Paffi, vice di Carameli,

Luciano Lombardi