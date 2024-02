Ponsacco, gran peccato. Sconfitta col GhiviBorgo

GHIVIBORGO

4

MOBILIERI PONSACCO

3

GHIVIBORGO (3-4-3): Becchi, Saidi (66’ Romano), Sanzone, Bura, Signorini, Campani (77’ Hrom), Nottoli (89’ Poli), Orlandi, Turini, P.Carcani, Lepri. A disp.: Bonifacio, Carli, Bindi, Cristofani, Romano, Vitrani, Masella. All. Nico Lelli.

MOBILIERI PONSACCO (4-4-2): Falsettini, Grea, Milani (73’ Bardini), De Vito, Bologna, Regoli (84’ Innocenti), Brondi, Milli (59’ Fasciana), Borselli, Panattoni (59’ Nieri), Silieri (73’ Matteoli). A disp.: Fontanelli, Taliano, Pellegrini, Fischer. All. Francesco Bozzi.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli. Assistenti: Fracasso di Torino e Merlina di Chivasso.

Reti: 14’ T.Carcani, 19’ Panattoni, 39’ Lepri, 58’ T.Carcani, 65’ Nieri, 88’ Orlandi, 90’ Innocenti.

GHIVIZZANO - Il Ponsacco ci prova in tutti i modi a mettere in difficoltà il Ghiviborgo e cede soltanto nel finale dopo aver venduto carissima la pelle. Purtroppo però la classifica per i Mobilieri si fa sempre più disperata. Derby pirotecnico quello andato in scena a Ghivizzano sbloccato a Tommaso Carcani: il bomber approfitta di un errato disimpegno rossoblu si invola, salta il portiere e deposita in rete. Immediata la reazione dei Mobilieri, con il pari di Panattoni su assist di Silieri. Il gran gol di Lepri al 39’ riporta però avanti i Colchoneros: l’esterno si accentra dalla sinistra e la piazza di destro sul palo opposto, con una giocata da calciatore vero.

La doppietta di Tommaso Carcani (colpo di testa su cros di Orlandi) al 13’ delle ripresa (10° sigillo stagionale per l’attaccante), pare chiudere la partita. Niente di più sbagliato: la squadra di Bozzi la riapre con Nieri di testa e sfiora più volte il clamoroso tre a tre, gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Ma a due minuti dal 90’, un micidiale contropiede di Orlandi spegne le speranze rossoblu, anche se i Mobilieri accorciano di nuovo con Innocenti in mischia ma, alla fine, devono arrendersi alla maggior qualità dei ragazzi di Nico Lelli.

Flavio Berlingacci