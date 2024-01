Ponsacco, punto prezioso. Pareggio contro il Livorno

Livorno

1

Mobilieri Ponsacco

1

US LIVORNO (3-5-2): Ciobanu; Schiaroli, Brenna (67’ Luci), Curcio; Camara, Nardi, Tanasa (82’ Luis Henrique), Likaxhiu (58’ Sabattini), Goffredi (46’ Fancelli); Giordani, Cori (58’ Tenkorang). A disposizione: Albieri, Ronchi, Menga, Brisciani. All. Fossati.

MOBILIERI PONSACCO (4-4-2): Fontanelli; Fischer (82’ Fasciana), De Vito, Grea, Bologna (67’ Matteoli); Bardini (71’ Milani), Milli (67’ Italiano), Borselli, Brondi; Panattoni, Nieri. A disposizione: Falsettini, Sivieri, Mogavero, Regoli, Pellegrini. All. Bozzi.

Arbitro: Franzò di Siracusa.

Reti: 8’ Bardini, 20’ Tanasa.

Note: angoli 7-2, ammonito Grea, spettatori 2.341, recupero 0’+5’.

LIVORNO - Ottimo pareggio esterno per il Mobilieri Ponsacco che contro l’Unione Sportiva Livorno 1915. Allo stadio Armando Picchi i rossoblù strappano un uno a uno grazie a una prestazione attenta e caparbia. Importante la partenza sprint grazie alla rete di Bardini, servito benissimo da Panattoni.

Al ventesimo della ripresa, però, il pareggio dei padroni di casa con Tanasa. Bozzi si affida al 4-4-2 con Fontanelli in porta seguito da Fischer, De Vito, Grea e Bologna. A centrocampo Bardini, Milli, Borselli e Brondi mentre in attacco la coppia è composta da Panattoni e Nieri. Partenza sprint del Ponsacco che dopo soli otto minuti passa in vantaggio con Bardini, bravo a farsi trovare pronto sulla girata di Panattoni. I padroni di casa però aumentano ritmo e pressione e dopo aver sfiorato la rete con Goffredi e Cori trovano il pari al ventesimo minuto con un colpo di testa di Tanasa. Immediata la reazione dei rossoblù che aumentano il possesso palla e provano immediatamente a ritrovare la seconda rete. Dall’altra parte però gli amaranto, galvanizzati dalla rete, rischiano il raddoppio con un colpo di testa di Cori che però da due passi spreca malamente. Riequilibrato il risultato i padroni di casa non forzano il gioco aspettando il momento giusto per colpire con una serie di fraseggi e abbassando di fatto i ritmi. Al 38esimo Cori ancora protagonista in girata ma Fontanelli non si scompone e devia in angolo. Reagisce anche il Ponsacco con Nieri che, a fine primo tempo, si allunga troppo il pallone in volata venendo anticipato da Ciobanu.

La seconda frazione riparte con un’occasione per squadra con un tiro di Brondi dalla distanza per i rossoblù e un cross impreciso di Curcio per i padroni di casa. Ritmi bassissimi per tutta la ripresa con entrambe le squadre che non trovano la quadra giusta per trovare il vantaggio con meriti anche della rocciosa difesa del Ponsacco. La partita termina così in pareggio per la gioia proprio degli ospiti che, a pochi minuti dal termine, vedono il palo salvare il risultato.

Filippo Ciapini