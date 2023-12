Pontassieve-Rondinella. Anticipo equilibrato. Ramacciotti al debutto

Per il campionato di Eccellenza oggi, alle 14.30 si gioca un anticipo della 17ª giornata del girone "B", ultima gara del girone di andata fra il Pontassieve e la Rondinella Marzocco. Si tratta di una sfida delicata per entrambe che sono impegnate a migliorare le loro posizioni di classifica non tanto tranquille. Al Pontassieve i il pareggio conquistato sul campo dello Scandicci ha fatto tornare fiducia. Nei giorni scorsi al tecnico Marchionni è stato messo a disposizione l’argentino Facundo Ramacciotti (nella foto), classe 2002, difensore centrale, proveniente dalla Paolana, società di Eccellenza calabrese. Con la Rondinella il nuovo acquisto verrà schierato anche in considerazione che le condizioni fisiche di Gabbrielli e Meucci dovranno essere valutate prima della gara. Nella Rondinella di Francini non ci saranno Caparrini e il nuovo acquisto Minischetti, mentre le condizioni di Cragno saranno da valutare. Infine, arbitra la gara Bo di Livorno. Sempre per il girone B, oggi si gioca anche l’anticipo fra Sinalunghese-Baldaccio Bruni (arbitro Noto di Pisa).

G. Pul.