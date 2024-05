Pontassieve sceglie Guidi. Lebowski, rimane Miliani

Il Pontassieve ha il suo nuovo allenatore: Marco Guidi (nella foto) ex Lanciotto Campi, che dopo aver contribuito alla salvezza dei campigiani in Eccellenza, ha scelto la Promozione. Dopo il faccia a faccia di ieri con il presidente Sebastiano Giusti e il ds Mattia Duradoni, Guidi ha firmato per la prossima stagione. Si ricompone con Duradoni il tandem che in passato ha lavorato nel Firenze Ovest.

Sempre in Promozione, novità anche al Firenze Ovest. La prima riguarda l’ingresso in società di una joint venture che affiancherà la famiglia Colzi per dare più consistenza al nuovo progetto. Per quanto riguarda la questione tecnica, si dice che con molta probabilità sarà ancora Sandro Gardellin a guidare la squadra. Il giovane e preparato tecnico (si è formato nel settore giovanile dell’Ovest), ha tutta la stima e fiducia della società. Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, al momento la società sarebbe indirizzata a una soluzione interna.

A Fiesole l’allenatore per la prossima stagione potrebbe essere nuovamente Rosario Selvaggio. Dopo uno splendido girone di ritorno, con 14 partite senza sconfitte, al tecnico fiorentino sono giunte delle richieste. Tutto congelato fino al colloquio con la società che vorrebbe disputare un’altra stagione da protagonista.

Al Lebowski, dopo aver sfiorato i play off e la finale di Coppa Italia, c’è la riconferma del tecnico Alessio Miliani e del direttore sportivo Raffaele Ballini, più quella dello storico preparatore dei portieri Andrea Sartini.

Infine, l’ex allenatore del Luco, Andrea Bellini guiderà il Viaccia, mentre a Rufina il consiglio direttivo sta lavorando per far recedere dalle sue decisioni il direttore sportivo Matteo Innocenti, dimessosi all’indomani dalla retrocessione in Promozione.

Giovanni Puleri