Pontedera-Ancona 2-0, i granata ritrovano il sorriso

Pontedera, 7 aprile 2024 – Un sinistro imparabile di Angori in avvio di gara e un tocco dell'ex Peli nell'ultima azione dei 5 minuti di recupero finali hanno permesso al Pontedera di piegare 2-0 l'Ancona e riprendere la corsa nella griglia dei play off dopo due sconfitte esterne. Battere gli adriatici, in lotta per evitare i play out, non è stato però facile come si potrebbe pensare. Nonostante il vantaggio sia arrivato ben presto, i granata sono stati principalmente costretti a contenere l'iniziativa dell'Ancona, andata vicinissima al pareggio 2 minuti dopo il rientro in campo quando Vivoli ha respinto un tap-in ravvicinato di Cella nato da una punizione di Giampaolo. Poi l'espulsione di Paolucci ha lasciato gli ospiti in 10 e sull'ultima ripartenza la squadra di Canzi ha evitato beffe trovando il raddoppio. Prossimo impegno per il Pontedera, domenica a Gubbio.

PONTEDERA-ANCONA 2-0

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Espeche, Martinelli (19’ st Guidi), Calvani; Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori (39’ st Cerretti); Delpupo (39’ st Lombardi), Ianesi (19’ st Peli); Ganz (30’ st Selleri). A disp: Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Provenzano, Salvadori. All. Canzi

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini (37’ st Saco), Mondonico; Clemente (42’ st D’Eramo), Basso, Gatto, Paolucci, Agyemang; Energe (1’ st Giampaolo), Spagnoli. A disp: Vitali, Testagrossa, Martina, Marenco, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti. All. Boscaglia

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

MARCATORI: 8’ pt Angori; 50’ st Peli

NOTE: spettatori 675; espulso Paolucci al 35’ s.t; ammoniti Gatto, Perretta, Espeche, Calvani; angoli 4 a 7.