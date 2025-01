Pontedera, è il giorno di Gaddini. Tutto fatto per il dopo-Ianesi

E’ attesa per oggi l’ufficialità del passaggio di Mattia Gaddini dall’Arezzo al Pontedera. Se in giornata l’esterno d’attacco, classe 2002, riuscirà ad aggregarsi al gruppo di Menichini, ci sono buone speranze che possa già debuttare lunedì sera nel posticipo della 24a giornata, proprio in casa della sua ex squadra. Gaddini, che con l’Arezzo vinse il campionato di Serie D 2022-23 voluto dall’allora direttore generale ed ex granata Paolo Giovannini, e nato a Lucca, arriva per colmare il vuoto lasciato da Simone Ianesi all’ala sinistra del 4-2-3-1 con il quale la squadra granata si sta esibendo. Un modulo però momentaneamente abbandonato all’inizio della gara persa domenica contro la Vis Pesaro, a favore del 3-5-2, e gara che il capitano Gabriele Perretta ha commentato così poco dopo il fischio finale: "Sapevamo che ci attendeva una partita difficile contro una squadra esperta, tosta, capace di mettere in difficoltà sulle seconde palle, una squadra che è molto fisica e sicuramente è una delle formazioni peggiori da affrontare. Purtroppo siamo scesi in campo ed abbiamo subito gol su palla inattiva, dove loro sono molto forti, e quel gol ha indirizzato la partita. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a metterci a posto e abbiamo anche avuto non dico occasioni da gol vere e proprie, ma situazioni nelle quali si poteva creare dei pericoli". "La squadra comunque è viva – ha ripreso il capitano del Pontedera - e la prestazione c’è stata. Purtroppo dopo aver subito il gol non abbiamo trovato l’episodio vincente. Secondo me la partita poteva finire benissimo in parità". Poi sulla partenza di Ianesi: "Già in settimana sapevamo che Simone purtroppo non faceva più parte della squadra. Per noi era un giocatore importante, però ha fatto la sua scelta e quindi non bisogna pensare più a lui ma lavorare per cercare di trovare altre soluzioni. Sono sicuro che possiamo fare bene e trovare alternative vincenti". Infine sul futuro della stagione: "La classifica? Non dobbiamo guardare le altre squadre, ma solo noi. Da qui alla fine saranno tutte finali. Comunque abbiamo fiducia per il futuro. Bisogna solo lavorare, restare sul pezzo e andare ad Arezzo per fare una grande partita". Per questa trasferta di lunedì sera i tifosi granata si stanno già organizzando, mentre la società fa sapere che i biglietti sono in vendita presso il point Cuore granata sul Piazzone oggi con orario 17-20, domani 10-12 e 17-20, sabato 10-12,30 e 16-20 e domenica 10-12.30 e 16-19, e sul circuito TicketOne. Il prezzo per il settore ospiti è di 13 euro + 1,50 euro di commissioni, mentre il ridotto, da 6 a 14 anni, è di 6 euro + 1,50 euro di commissioni.