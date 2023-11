Pontedera-Entella 0-1, decide il rigore di Zamparo

Pontedera, 25 novembre 2023 – Dopo tre vittorie di fila il Pontedera cade in casa di misura contro l'Entella. A decidere l'incontro è bastato il rigore trasformato da Zamparo nel cuore del primo tempo e concesso per un tocco di Martinelli su Faggioli che nemmeno le immagini tv hanno aiutato a chiarire. La squadra di Canzi, che martedì andrà in Liguria ad affrontare di nuovo quella di Gallo nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, ha tenuto costantemente il pallino del gioco, ma nel primo tempo una traversa di Ianesi (8') e una deviazione decisiva di De Lucia su Nicastro (18') e nella ripresa un'altra parata salva risultato del portiere ospite su Ignacchiti (2') hanno condannato i granata ad uno stop che li penalizza eccessivamente in una gara condotta costantemente sul piano dell'iniziativa.

11 foto (Foto Bongianni / Germogli)

Tabellino

PONTEDERA-VIRTUS ENTELLA 0-1

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Calvani, Martinelli, Guidi (29’ st Fossati); Perretta, Ignacchiti (38’ st Delpupo), Catanese, Angori (45’ st Ambrosini); Benedetti, Ianesi; Nicastro. A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Marrone, Paudice, Espeche. All. Canzi

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia; Manzi, Sadiki (36’ st Lancini), Bonini; Parodi, Corbari, Petermann, Di Mario (36’ st Zappella); Mosti (19’ st Tascone); Zamparo, Faggioli (29’ st Santini). A disp: Paroni, Siaulys, Kontek, Tomaselli, Meazzi, Clemenza, Lipani, Reali. All. Gallo

ARBITRO: Zago di Conegliano

MARCATORI: 20’ pt rig. Zamparo

NOTE: spettatori 464; ammoniti Faggioli, Benedetti, Zamparo, Corbari, Santini; angoli 7 a 1.