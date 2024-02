Pontedera, il ko fa male: "Ma la strada è giusta"

Forse il 2-3 di martedì fa ancora più male del doloroso 4-1 rimediato all’andata. Fatto sta che le due sfide contro la neopromossa Pineto sono corrisposte a due tonfi inattesi per il Pontedera, a cui l’altra sera non è bastata la foga messa nell’aver saputo recuperare il doppio svantaggio (0-2) con il quale era rientrato negli spogliatoi. A firmare il 2-2, rivelatosi poi inutile, è stato Lorenzo Peli, tornato in granata a gennaio dopo l’esperienza di Ancona, alla sua prima maglia da titolare e al suo primo centro dopo i due siglati nel club marchigiano. "Siamo partiti non bene – ha spiegato ai microfoni l’esterno classe 2000 – e abbiamo fatto un primo tempo con diversi errori sia in fase difensiva che offensiva, non siamo stati precisi. Potevamo sicuramente giocare meglio. Nella ripresa invece con il cambio modulo siamo entrati bene e abbiamo trovato il 2-2. Direi che dobbiamo continuare con la strada intrapresa nel secondo tempo, sia per l’ atteggiamento che per il modo di giocare, perché è quella giusta". Sua è stata anche la ghiotta occasione prima del tè che avrebbe potuto dare subito l’1-2.

"Il quel caso – spiega – ho pensato di tirare subito, invece dovevo stoppare la palla e non l’ho fatto. Il tiro che ne è venuto fuori (una conclusione sballata altissima, ndr) è la dimostrazione che nel primo tempo non è stata solo la fase difensiva a non funzionare. Ad ogni modo anche sullo 0-2 abbiano continuato a credere che la partita non fosse finita. Così siamo entrati in campo col piglio gusto, anche se poi il risultato non ci ha premiato. Il mio ritorno a Pontedera? Appena ho avuto la possibilità l’ho accettato subito e volentieri. Sono contento per la fiducia che mi ha dato il direttore Zocchi". Prima gara da titolare anche per Federico Marrone, centrocampista classe 2004, che la sesta sconfitta casalinga granata la motiva così: "E’ stata una gara strana, perché nel primo tempo nonostante il risultato negativo abbiamo avuto il controllo per quasi l’intera frazione. Il Pineto invece è stato bravo a sfruttare le uniche due occasioni avute mentre noi non l’abbiamo saputo fare e ci è mancata la giusta cattiveria. Nella ripresa abbiamo dimostrato carattere, però è andata male purtroppo. Sicuramente è un periodo che siamo sfortunati, ma dobbiamo recuperare la solidità che avevamo nella prima parte di stagione. Personalmente sono contento di aver esordito in campionato dal primo minuto e ringrazio il mister e lo staff per la fiducia". Intanto ieri la formazione della Primavera 4 del Pontedera che partecipa alla Viareggio Cup e che è allenata da Sandy Iannella (ex calciatrice anche della squadra femminile granata) ha perso 2-1 a tempo scaduto contro la Honved Budapest. Terzo e ultimo impegno del girone eliminatorio, domani al Mannucci contro i brasiliani dell’Ibrachina.

Stefano Lemmi