Pontedera Lo spirito che ci piace

La tradizionale cena natalizia di squadra e staff di giovedì sera ha vissuto un episodio che fa capire ancora una volta l’atmosfera compatta che si respira nel Pontedera. Durante la conviviale è arrivata la notizia del gol messo a segno dal difensore Giovanni Bonfanti nel 4-0 dell’Atalanta sul Rakow nell’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Bonfanti, come noto, ha indossato la casacca granata la stagione scorsa, voluto in estate dal direttore sportivo Moreno Zocchi, che lo aveva avuto in prestito dal club bergamasco, e al suo gol (quello del 2-0) i calciatori di Canzi hanno mostrato sincera gioia. "E’ bello – ha commentato Zocchi – che gli ex compagni seguano coloro che si trovano in un calcio di categoria superiore. Che poi è anche il sogno dei ragazzi che ci sono quest’anno ed il giusto premio per come ha lavorato e sta lavorando la società. Per noi Bonfanti sarebbe stato riconfermato vista la crescita avuta durante la stagione, ma l’Atalanta lo ha ripreso".

Per farne uno dei pilastri della neonata squadra Under23 (Serie C, girone A) e portarlo anche in prima squadra. "Ho saputo – aggiunge il direttore sportivo granata - che in ritiro con la formazione maggiore ha impressionato lo staff tecnico in modo importante. Forse anche aiutato dal fatto che Gasperini fa giocare la sua squadra uomo contro uomo a tutto campo, proprio come facciamo noi". Ieri sera invece la squadra granata si è imbarcata per Olbia, dove stamani effettuerà l’ultimo allenamento e domani alle 14 affronterà i padroni di casa. "Andremo per ottenere il massimo del risultato" motiva senza tentennamenti Zocchi, che poi prosegue: "Sappiamo che andiamo ad affrontare un avversario difficile, che può esprimere assai di più per i giocatori di cui dispone, gente tipo Ragatzu, Biancu, Dessena e altri. Sono certo che riuscirà a risalire di qualche posizione in classifica. Spero solo che lo faccia da lunedì…".

Al direttore comunque non è ancora passata l’amarezza per l’uscita dalla Coppa: "Le sconfitte mi restano dentro almeno una settimana. Il Pontedera comunque mi è piaciuto". Sul traghetto non sono saliti gli infortunati Stancampiano, Cerretti, Provenzano e Gagliardi e lo squalificato Catanese.