Pontedera, l’occasione è a Recanati. Ci sono due ko da cancellare

Un solo punto conquistato nelle ultime 7 giornate e una perdita di 9 posizioni in classifica. Questa è la Recanatese che domani aspetta il Pontedera, una squadra che negli ultimi due mesi di campionato (57 giorni per l’esattezza) ha fatto registrare il peggior rendimento tra le 20 compagini del girone. Basti pensare che la formazione di Pagliari e quella di Canzi erano appaiate in classifica, tranquille e serene in settima posizione, quindi in zona play off, dopo la 16a giornata con 23 punti. Ora i granata nonostante le due sconfitte nelle ultime due gare sono ancora in quella posizione con 35 punti mentre i marchigiani sono sprofondati al quintultimo posto, quindi in zona play out, con 24 punti.

L’unico pareggio lo hanno strappato davanti al proprio pubblico contro la Juventus NG tre turni fa, mentre prima avevano iniziato questo filotto alla rovescia perdendo contro Cesena (1-2), Gubbio (3-1), Virtus Entella (0-1) e Torres (3-2) e poi contro Lucchese (3-1) e la Fermana ultima in classifica (1-3). Inevitabile detenere la per niente ambita palma di peggior difesa del gruppo B (37 reti, media 1,6 subite a partita) contro la quale la società ha provato a correre ai ripari facendo arrivare dal mercato invernale, oltre al giovane attaccante Mazia, classe 2004, dal Brindisi, due difensori d’esperienza: il 32enne Allievi, che era a Rimini, e il 26enne Rizzo, in forza alla Turris. Intanto ieri è arrivato a Pontedera l’Integrity Tour di Lega Pro, per la terza tappa del progetto itinerante dedicato all’educazione e alla prevenzione nell’ambito delle scommesse sportive e del match fixing in collaborazione con Sportradar AG. All’evento hanno partecipato la prima squadra, il settore giovanile e lo staff tecnico e dirigenziale del Pontedera, e tutti hanno assistito agli interventi del segretario generale di Lega Pro Emanuele Paolucci, del responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG Marcello Presilla e del referente territoriale Aic Andrea Fiumana. L’obiettivo dell’attività di Lega Pro è di sensibilizzare i tesserati sul tema, sottolineando l’illegalità di certe azioni e l’obbligo della denuncia sia se coinvolti in prima persona sia se a conoscenza del fatto. "Un bellissimo evento - ha commentato il direttore organizzativo del Pontedera Andrea Bargagna - all’interno di un tour che da 13 anni cerca di istruire società, calciatori e ragazzi del settore giovanile sui pericoli delle scommesse legali ed illegali. È un aspetto fondamentale per la credibilità del nostro calcio".

"Questi incontri sono interessanti perché formano ed informano - ha aggiunto Marcos Espeche, capitano del Pontedera - è importante fare attenzione a certe dinamiche che non hanno niente a che vedere con lo spirito vero del calcio".

Stefano Lemmi