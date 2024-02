Il Pontedera fa il pieno alla sagra del gol: a Recanati finisce 4-5

Pontedera, 4 febbraio 2024 – Una tripletta di Delpupo ha riportato il Pontedera alla vittoria dopo due sconfitte, ma il 5-4 con il quale la squadra di Canzi è uscita dalla trasferta con la Recanatese fa sorridere solo per il risultato.

Sotto dopo un quarto d'ora per il destro di Carpani, i granata in undici minuti si sono scatenati portandosi addirittura sul 4-1 grazie al tris del baby argentino e all'acuto di Perretta. Sembrava il preludio a una goleada e invece il bis di Carpani (con palla deviata da Espeche) prima del riposo ha reso la gara una sofferenza fino al 97'. Perché i padroni di casa, che nelle 7 gare precedenti avevano conquistato un solo punto, si sono riportati sotto con un pallonetto dell'ex Raimo (l'altro ex era Shiba).

Il destro piazzato di Ianesi del 3-5 sembrava ridare fiato al Pontedera, che invece poco dopo consentiva al neo entrato Ahmetaj di rimettere tutto di nuovo in bilico con più di mezz'ora ancora da giocare. E per fortuna dei granata che al 27', sugli sviluppi di una punizione a due in area (errore di Ciocci sul retropassaggio di Ianesi). la seconda conclusione di Morrone si è stampata contro la traversa.

Prossimo impegno per il Pontedera, venerdì alle 20,45 contro l'Arezzo al Mannucci.

RECANATESE 4

PONTEDERA 5

RECANATESE (4-4-2): Meli; Raimo, Shiba, Veltri (1’ st Allievi), Longobardi (1’ st Pelamatti); Egharevba (1’ st Ahmetaj), Fiorini, Morrone, Carpani; Melchiorri, Lipari (30’ st Ferretti). A disp: Mascolo, Elbazar, Prisco, Guidobaldi, Raparo, Mazia, Rizzo, Peretti. All. Pagliari

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Guidi, Espeche, Calvani; Perretta, Ignacchiti (36’ st Provenzano), Lombardi (4’ st Benedetti), Angori; Delpupo (26’ st Peli), Ianesi (36’ st Ambrosini); Ganz (26’ st Selleri). A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Cerretti. All, Canzi

Arbitro: Andeng Tona Mbei di Cuneo

Marcatori: 15’ pt Carpani (R), 21’ e 23’ pt Delpupo (P), 29’ pt Perretta (P), 31’ pt Delpupo (P), 42’ pt Carpani (R); 8’ st Raimo (R), 10’ st Ianesi (P), 16’ st Ahmetaj (R)Note: espulso Ferretti al 35’ st; ammoniti Espeche, Ignacchiti, Carpani, Fiorini, Delpupo, Morrone; Guidi, Ahmetaj; angoli 2-4.

s.l.