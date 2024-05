Pontedera, saluti di fine stagione. E presto i colloqui con i giocatori

Un parterre ricco e competente. Questo propone oggi pomeriggio l’appuntamento con gli Ecodays 2024, un evento da non perdere che si tinge di granata e in cui si parlerà di Sostenibilità ambientale del calcio. Nella scaletta del programma, che avrà come teatro la sede di Ecofor Service in via dell’Industria a Pontedera e che si svolgerà dalle 15 alle 17 con ingresso gratuito, sono infatti annotati interventi di personaggi di primo piano. Dopo l’introduzione del presidente del Pontedera Simone Millozzi, il primo a parlare sarà Matteo Marani, presidente della Lega pro, che terrà una Relazione tra ambiente e sport. Quindi Andrea Bargagna, direttore organizzativo del club granata, intratterrà gli intervenuti con l’argomento Sostenibilità ambientale del calcio – Esperienze e visioni future, e poi sarà Luca Marrucci, management della Scuola Sant’Anna di Pisa ad illustrare il Ruolo del calcio e del mondo degli sport in generale nella lotta al cambiamento climatico. Quindi, dopo il dibattito che avrà come moderatore il noto scrittore e giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, e prima della discussione finale, ci sarà l’intervento di Antony Pizza, project manager di Italproject, sulla Sostenibilità dei manti sintetici: gli intasi vegetali. Insomma, argomenti di sicuro interesse che preparano il calcio ad un futuro sempre più attento al rispetto dell’ambiente circostante. E sempre rimanendo nell’orbita-Pontedera, altrettanto interessante sarà la presentazione del libro Allenare le competenze riconoscendo il gioco, scritto da Roberto Saglimbeni, match-analyst della squadra granata, insieme a Fausto Garcea, fissata per lunedì 20 maggio alle 18 presso il polo sportivo San Rossore Sport Village a Pisa. L’evento, con ingresso gratuito, rappresenta un’opportunità di confronto e approfondimento per tutti coloro che operano nel mondo calcistico e in particolare per istruttori, allenatori, preparatori e dirigenti di settore giovanile. Parallelamente, oggi la prima squadra del Pontedera si ritroverà per i saluti di fine stagione e da domani ognuno raggiungerà le proprie abitazioni. Il pareggio di martedì col Pescara nel primo turno dei play off ha infatti calato il sipario sulla stagione 2023-24, ma se l’attività agonistica si è chiusa, è già cominciata quella del direttore sportivo Moreno Zocchi per allestimento della nuova squadra.

Probabilmente si comincerà dai colloqui con i giocatori, considerando che l’allenatore Massimiliano Canzi ha già sottoscritto (a dicembre) un contratto biennale. Anche se…. Anche se il lavoro fatto quest’anno dal tecnico sembra non sia passato inosservato ai vari addetti ai lavori e quindi potrebbe anche essere che qualche sodalizio ambizioso decida (o abbia già deciso…) di puntare su di lui per la nuova stagione. Lui, Canzi, ha ribadito anche nella conferenza stampa di Pescara di stare benissimo a Pontedera, ma la chiamata di un grande club di Sere C potrebbe diventare irrinunciabile. D’altronde la clausola rescissoria che lo tiene legato al Pontedera non è così impossibile da onorare per una società di blasone che voglia davvero puntare su di lui.

Stefano Lemmi