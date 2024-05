Pontestrada, esordio super. Spenta la luce alla Lanterna

la lanterna

1

pontestrada

3

LA LANTERNA: Nari, Bazzichi, Da Prato, Moschetti (Sancredi), Lombardi, Giovannini, Garbati, Bonaguidi, Balduini (Alberti), Neri, Caddeo. All. Neri.

PONTESTRADA: Bartelletti, Carella, Gaina, D’Angina, Macchiarini Orlandi (Tartarini), Mazzei (Coppedè), Coluccini (Genovesi), Francioni, Celentano, Favret, Mancini (Lupoli). All. Galeotti.

Marcatori: 30’ pt Coluccini, 35’ pt Carella, 44’ pt Moschetti; 40’ st Macchiarini Orlandi.

Note: espulso D’Angina.

PIETRASANTA – Iniziare il torneo da campione in carica ma con una sconfitta. È quello che è successo a La Lanterna (nella foto a sinistra) che, dopo l’inaspettato exploit della passata stagione, esordiva nell’edizione 2024 del Torneo delle Contrade con i favori del pronostico. Onore al Pontestrada (a destra) che, con praticità, ha vinto per 3-1 una partita godibile, nonostante le pesanti condizioni del terreno di gioco. Pontestrada che apre le danze con il tiro in corsa di Carella, appena alto, e con il diagonale di Mancini, che non dista troppo dal palo. La Lanterna, passata la paura, reagisce e ci prova con il colpo di testa di Bonaguidi e poi con il tiro dalla distanza di Caddeo.

L’equilibrio generale si spezza attorno alla mezz’ora ed in 5’ il Pontestrada allunga. Mancini sale in cattedra ed entrato in area di rigore dalla destra fa fuori due avversari prima di calciare verso la porta, il tiro respinto corto da Nari è preda di Coluccini che sblocca. Una manciata di minuti e Carella aggiusta la mira siglando il 2-0 dalla distanza. La Lanterna sbanda e rischia di uscire dalla partita, ma proprio allo scadere della prima frazione Moschetti accorcia con un fendente dalla distanza che si insacca sotto la traversa. Nella ripresa non accade un granché fino all’espulsione di D’Angina, reo di aver allontanato un avversario con una plateale spinta, che invece di riaccendere la verve de La Lanterna mette nuova spinta nel motore del Pontestrada, che chiude i giochi con il mortifero contropiede di Macchiarini Orlandi.

"Siamo molto felici - commenta Paolo Gaina del Pontestrada - perché avevamo delle assenze e, comunque, affrontavano i campioni in carica. Credo che il nostro successo sia meritato alla luce delle occasioni create, oltre al fatto di aver chiuso la partita nonostante l’inferiorità numerica". Fa mea culpa Gabriele Becchelli de La Lanterna: "Siamo stati troppo superficiali in alcune situazioni difensive e, puntualmente, siamo stati puniti. Comunque ci rifaremo nelle prossime partite".

Classifica: Pontestrada 3; Antichi Feudi, Pollino Traversagna, Brancagliana e La Lanterna 0. Sergio Iacopetti