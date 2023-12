Pontremolese a Casalguidi per avvicinarsi al vertice

Il recupero della ’decima’ giornata del campionato di Promozione muove il primo tocco oggi, ore 14.30, al ’Nuovo Barni’ di Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, con la sfida Casalguidi-Pontremolese. Padroni di casa chiamati all’immediato riscatto dopo i quattro schiaffi presi domenica scorsa in casa del Luco, al contrario di una squadra lunigianese lanciata che chiede il passo per non scollarsi dal duo di testa Viareggio-Real Cerretese, oggi a confronto al ’Marco Polo’, match che potrebbe cambiare il volto della classifica. La Pontremolese si appresta a far vivere al suo popolo un’altra giornata importante, possibilmente ricca di soddisfazioni. Il fioretto non serve in terra pistoiese. Contro una formazione come quella gialloblù occorre giocare di spada o di sciabola, occorre una squadra decisa e determinata, un po’ come capitan Matteo Verdi.

Il centrale difensivo è più guerriero del solito. Matteo fuori dagli spogliatoi del ’Lunezia’ respinge tutto ciò che sa di cose dolci, natalizie. "Ci aspetta una battaglia – dice – dovremo essere concentrati al mille per mille. Bando alle ciance e fuori gli attributi contro una formazione che sulla carta, ma non solo, è alla nostra portata. Il Casalguidi? Per noi è il Real Madrid. Dovremo interpretare bene questa partita, solo giocando con concetti giusti e senza tanti timori riverenziali. Sono fiducioso, arrivati a questo punto abbiamo un solo risultato a disposizione: la vittoria. E devo ire che L’atmosfera è quella giusta".

Ebal.