Pontremolese ai playoff all’ultimo tuffo. Santoni allo scadere abbatte il Settimello

SETTIMELLO

0

PONTREMOLESE

1

SETTIMELLO: Marchi, Becattini, Kowalski, Francini, Testaguzza, Manetti, Lakti (44’Lepri), Thiam, Orlandi, Gambini, Ferrari. All. Giannini.

PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Menichetti, Pezzoni, Bernieri (72’ Santoni), Verdi, Vicari, Grasselli, Petracci, Bruzzi, Simonelli. All. Chelotti.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Marcatori: 96’ Santoni.

CALENZANO – Reduce dalla sconfitta interna con il San Piero a Sieve, al termine di una gara da dimenticare, la Pontremolese chiude il campionato di Promozione con una vittoria in casa del Settimello, l’unico risultato possibile per accedere ai playoff assieme a Cerretese, Pietrasanta e Casalguidi. Un riscatto per la squadra di Chelotti e una vittoria giunta in pieno recupero al termine di un autentico arrembaggio. La gara, in precedenza, era stata deludente e avara di emozioni con due squadre molto accorte e attente a non concedere spazi. Quando l’incontro sembrava destinato al risultato in bianco, sicuramente quello più aderente a quanto si è visto in campo, ecco la rete di Santoni, che ha fatto esplodere di gioia i lunigianesi. Da registrare, al 44’, uno scontro di gioco tra il portiere della Pontremolese Cacchioli e il numero 7 locale Lakti, che ha avuto la peggio con problemi a una spalla per cui è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Il gioco è rimasto a lungo fermo tanto che l’arbitro ha concesso quasi 10 minuti di recupero. Nella ripresa il pirotecnico finale con la gioia della Pontremolese.

Antonio Mannori