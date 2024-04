Pontremolese Avanti tutta!. C’è da battere il Pietrasanta

L’Azzurra ha fissato un preciso obiettivo per la trasferta al “XIX Settembre“: vincere a Pietrasanta per ritrovare il sorriso e per rallentarne la corsa alla conquista del secondo posto. Questi sono giorni dove le chiacchiere dell’area tecnica capitanata dal Fabio Bellotti, non servono più. La Pontremolese o batte l’albiceleste e fa un significativo balzo in avanti verso la conquista della seconda poltrona degli spareggi promozione o deve prepararsi a un finale di stagione pieno di sofferenze.

Impresa ardua, ma chissà che nella giornata della disperazione non salti fuori il miracolo. La Pontremolese che nelle ultime tre giornate ha “imbottato“ un solo punto, nel giorno della ripartenza dopo la sosta pasquale, deve assolutamente ritrovarsi e affondare la squadra di Della Bona. Questa non è assolutamente l’occasione di confidare nelle disgrazie altrui. Verdi è compagni devono pensare a risolvere per conto proprio il discorso mantenimento area playoff, in caso contrario se non dovessero vincere, finirebbe a mare il progetto di arrivare nei piani nobili.

L’osservatorio del palco Promozione ritiene che lo scontro che prenderà piede alle 15,30, porta tutti gli ingredienti per essere definito un match dagli altissimi contenuti. Un vero e proprio spareggio, con i lunigianesi consapevoli che oggi hanno l’occasione per scrollarsi definitivamente di dosso tutte le paure che si sono manifestaste durante la stagione e per tornare a far vedere il proprio vero valore.