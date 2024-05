Pontremolese campione. La formazione Juniores vince il titolo provinciale davanti a 500 spettatori

Villafranchese

VILLAFRANCHESE: Zuccarelli, Di Martino (68’ Ruggeri), Maccione Emanuele, Di Grottole, Mattei, Buttini (76’ Eloundou), Pinviceru (63’ Penzotti), Menghini (59’ Olivieri), Vennai (84’ Pedaci), Maccione Evans, Biancardi. All. Zanardi.

PONTREMOLESE: Razzoli, Pezzoni (44’ Ribolla), Bortolasi, Bernieri (83’ Bonotti), Arrighi, Domenichini, Lazzeroni, Santoni (87’ Mascia), Ghiselli, Gaddari (86’ Della Pina), Simonelli (87’ Sabini). All. Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Toracca di Carrara.

Marcatori: 27’ Vennai (V), 49’ rig. Ghiselli (P), 59’ Simonelli (P), 73’ Ghiselli (P), 74’ Gaddari (P), 90’ Eloundou (V).

Note: spettatori 500 circa; ammoniti: Evans Maccione e Domenichini.

VILLAFRANCA – Pontremolese in trionfo. Al ’Bottero’, gremito e ’acceso’ dai giovani ultras delle due tifoserie, è andato in scena l’ultimo, trepidante atto del campionato Juniores Provinciale. Ha vinto la Pontremolese, contro una Villafranchese che ha tentato in tutti i modi di impedire la festa azzurra, riuscendoci solo in un primo tempo così così da parte di Arrighi e compagni, forse bloccati dall’emozione. Ghiselli, Gaddari, Simonelli e Lazzeroni, ovvero quelli che dovevano essere gli ’apriscatole’ per la Pontremolese sono sembrati spenti all’inizio. La Villafranchese si è difesa tentando qualche sortita. La Pontremolese gioca e non segna, la Villafranchese gioca poco ma segna: al 26’ una percussione sulla destra, letta male dalla difesa e forse c’era fallo su Bortolasi, consente un traversone che Vennai mette dentro di testa, accendendo ancor di più l’esaltazione dei propri tifosi e dando un duro colpo alle aspettative degli azzurrini. Ma nella ripresa la partita cambia, la Pontremolese – com’è capitato altre volte – nella seconda parte di gara accende il turbo. L’attacco azzurro, con Arrighi a dirigere le operazioni a centrocampo, alza il livello e diventa inesorabile. La spinta arriva subito dopo 4’ grazie a un rigore trasformato da Ghiselli concesso per un fallo su Gaddari. Quindi ci pensa Simonella, 10’ dopo, a ribaltare il risultato con un tocco da dentro l’area. Sull’1-2 la Villafranchese prova una timida reazione, ma la differenza in campo ora è netta. Prima bomber Ghiselli, al 35° centro stagionale, e un minuto dopo Gaddari mettono in ghiacciaia partita e campionato. Finale con girandola di cambi: Giacomo Mascia, classe 2003, conclude la sua avventura con la doverosa fascia da capitano e la Villafranchese ha la soddisfazione di accorciare le distanze con Eloundoo. Al fischio di Toracca parte la festa azzurra, un trionfo impensabile nell’estate scorsa. Bravissimi i giovani calciatori, eccellente lo staff tecnico e puntuale il gruppo dirigenziale, sempre vicino alla squadra. La Pontremolese torna con metito nella kermesse regionale.

Enrico Baldini