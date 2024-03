Pontremolese, che sfida. Arriva il Viareggio capolista

Dopo quasi quattro mesi si replica al ’Lunezia’ con il loggione, si fa per dire, prenotato in prevalenza dai supporter bianconeri versiliesi. Va in scena (ore 15) Pontremolese-Viareggio, appuntamento centrale della 12ª giornata di ritorno del campionato di Promozione. Il Viareggio si cala da favorito in terra lunigianese: la capolista è tornata squadra molto tonica dopo aver superato una fase di appannamento e anche di tensione psicologica. Nella vittoria con la San Marco Avenza ha evidenziato di aver ritrovato i suoi migliori motivi, che consistono nell’accurata organizzazione tattica e nella capacità di restare fedele al suo copione. La Pontremolese ha trascorso la settimana lavorando sodo per predisporre al meglio le batterie d’attacco in vista del grande scontro fra squadre che mirano alla nobiltà assoluta nel campionato di Promozione. In campo ci sarà una Pontremolese decisa, determinata, al tempo stesso anche serena, perché porta dentro la consapevolezza dei propri mezzi e di chi si trova in una posizione che va migliorata. Di certo la partita non sarà la copia conforme della precedente, e non soltanto perché le due formazioni che scenderanno in campo porteranno qualche aggiornamento tattico, ma anche perché il senso pragmatico con cui le due squadre si sono affrontate all’andata è senza alcun dubbio diverso dallo spirito messo in visione al ’Marco Polo Sports Center’. Arbitro Leonardo Burgassi di Firenze, assistenti Giacomo Pieve di Pisa e Klevis Laci di Empoli.