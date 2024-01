Pontremolese Clima teso tra ricorsi e confronti: "Ma oggi a Dicomano bisogna soltanto vincere"

Il ricorso fatto dalla Larcianese per il presunto irregolare utilizzo, nell’ultimo turno di campionato, di un giocatore nella partita vinta (sul campo) per 2-1 dalla Pontremolese, ha fatto scattare la non omologazione del risultato. Ma il fatto non ha smosso il presidente Pier Giorgio Aprili che trasmette nella casa di lavoro della squadra azzurra tranquillità alla vigilia della temibile trasferta (ore 15) in casa dell’Alleanza Giovanile, a Dicomano, votata alla ricerca di punti pesanti per scollarsi da una situazione di classifica al momento scomoda. "Come società – dice Aprili – restiamo in attesa dell’esito del ricorso presentato dalla Larcianese, dopodiché ci riserviamo di valutarne ogni aspetto sostanziale, di forma e contenuto e alla fine emetteremo una nota specifica al riguardo".

Il nocchiero della Pontremolese porta dentro energie più di prima, tiene la testa sul manubrio: "Se i ragazzi la rialzano siamo rovinati, da adesso in avanti chi si ferma è perduto. In casi come questi cambiano gli aggettivi e la punteggiatura, non i concetti, dobbiamo restare quelli che siamo se vogliamo andare lontano". Come un attore navigato, Aprili disegna il suo volto a seconda delle circostanze, anche le sue smorfie sembrano seguire un copione studiato e ristudiato. Significativi anche i volti del diesse Simone Lecchini (sempre più guerriero) e del tecnico Riccardo Bracaloni, da settimane osservato speciale, soprattutto dopo il faccia a faccia che hanno avuto alla viglia del match. Il messaggio è chiaro: non è il momento di allentare la tensione.

Sul match di oggi contro l’Alleanza Giovanile, Lecchini regala dolce alla panna all’avversario. "Da quello che ho saputo l’Alleanza è squadra in chiara fase lievitativa, che ti impedisce di giocare, brava scientificamente nel fallo, pericolosa quando si rimette in moto. È chiaro che noi dobbiamo dimostrare sul campo di essere squadra vera, di vertice. L’atteggiamento mentale deve essere quello giusto. E quindi non pensare a questo ricorso. Oggi dobbiamo vincere per arrivare allo scontro con la Cerretese nel migliore dei modi. Punto e basta". Non sono della partita i lungo degenti Parmiggiani, Vignozzi, Sancredi, e manca anche Petracci, infortunato, mentre è in dubbio la presenza di Menichetti.

Ebal.