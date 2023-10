Pontremolese d’assalto contro il Castelnuovo. Lecchini: "Serve la massima concentrazione"

Il big match della settima giornata del campionato di Promozione va in scena oggi, ore 15,30, al “Lunezia“, a confronto i padroni di casa della Pontremolese (10) contro il Castelnuovo Garfagnana (11). La buona prova di mercoledì scorso di Lamporecchio contro la Meridien, battuto 2-0, ha creato benessere a tutto l’ambiente dell’Azzurra. Va da sé che le varianti tattiche apportate dall’allenatore Riccardo Bracaloni necessitano di essere ulteriormente oliate. Il tecnico degli azzurri attende dalla squadra una risposta, un ulteriore segnale che evidenzi ancor più marcatamente che la strada imboccata è quella ideale per esaltare al massimo le potenzialità del gruppo. Per questo motivo nell’incontro odierno contro i gialloblù della ValSerchio, complesso ritenuto attrezzato per la vittoria finale, il tecnico marmifero con tutta probabilità non cambierà volto alla squadra che ha “sbancato“ il campo dei pistoiesi oggi a riposo, ma si affiderà alla freschezza di alcuni giovani.

In difesa il portiere Cacchioli ha ripreso a trasmettere sicurezza ai compagni di reparto ed è scontata la sua presenza tra i pali. La cerneira difensiva dovrebbe poggiare su Miceli, Filippi in alternativa Manichetti, Verdi e la rivelazione Vignozzi, bravissimo nell’aggredire l’avversario. La mediana ha nel play Bellotti il prospetto ideale sia per la fase di recupero sia per quella di distribuzione, al suo fianco ci sarà ancora Grasselli che si annuncia in fase lievitativa, c’è poi Gabrielli, il motorino sempre acceso dovrebbe essere confermato, in corso d’opera dovrebbe fare spazio a Seghi sempre più vicino al definitivo recupero. Come prima punta Petracci che godrà del sostegno di D’Antongiovanni e del “giovinotto“ di Filattiera Simonelli.

Il tecnico dei lunigianesi dovrà fare scelte capaci di avere in campo giocatori che siano al top della forma. "Calma – dice con passo deciso il ds Lecchini –. I primi tre punti presi fuori casa ci hanno detto che abbiamo imboccato la strada giusta e su questa bisogna continuare. Ognuno di noi è chiamato alle proprie responsabilità, soprattutto perché la partita con il Castelnuovo deve essere affrontata con la consapevolezza che la compagine lucchese è una delle più forti del campionato. Tenendo ben presente che la loro attuale posizione in classifica non lo sta ancora rispecchiando. Ci aspetta una gara indubbiamente difficile e per questo va affrontata al massimo della concentrazione".

La probabile formazione: Cacchioli, Miceli, Verdi, Menichetti, Vignozzi, Gabrielli, Bellotti, Grasselli, D’Antongiovanni, Petracci, Simonelli.