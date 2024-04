Pontremolese e San Marco: missione compiuta

SAN PIERO A SIEVE

1

SAN MARCO AVENZA

2

SAN PIERO A SIEVE: Rita, Falaschi (82’ Boddi), Barzagli, Pozzi (73’ Fedele), Bencini, Frilli, Algerino, Gori (73’ Delli Navelli), Giani (57’ Santilli), Baroncelli, Bonifazi (63’ Cassai). A disp. Berti, Lukolic, Giovannoni, Jori. All. Signorini.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi, Della Pina, Conti (67’ Franzoni), Orlandi, Cucurnia, Aliboni, Dell’Amico, Donati (67’ Smecca), Granai (60’ Doretti), Shqypi (77’ Zuccarelli). A disp. Giromini, Guidi. All. Alessi.

Arbitro: Schinco di Arezzo (assistenti Alderighi di Empoli e Lollini di Arezzo).

Marcatori: 10’ Granai (SM), 52’ Baroncelli (SP), 75’ Doretti (r) (SM).

SAN PIERO A SIEVE – La San Marco Avenza espugna il comunale ’Alessia Ballini’ di San Piero a Sieve e suggella la salvezza diretta quando mancano due giornate alla conclusione della stagione regolare. La formazione apuana si porta in vantaggio dopo 10’ grazie a un gol messo a segno da Granai. Prima dell’intervallo i biancorossi di casa, guidati in panchina da Cristiano Signorini, vanno vicini al pareggio con un palo colpito da Algerino.

In apertura di ripresa, al 52’, Baroncelli realizza la rete che vale il pareggio per i mugellani con una conclusione dalla distanza. Il gol decisivo arriva al 75’, quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla squadra apuana per un fallo di mano in area del nuovo entrato Santilli. Sul dischetto si presenta Doretti (che aveva preso il posto al 60’ proprio di Granai) che non sbaglia. Finisce con il successo della squadra allenata da David Alessi ma il San Piero a Sieve, nonostante la sconfitta casalinga, può salutare il proprio pubblico con un bilancio stagionale ampiamente positivo.