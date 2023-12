Pontremolese irresistibile. Simonelli, che doppietta!. I ragazzi di Bracaloni recuperano punti alla capolista Viareggio e alla Cerretese

Questa volta gli assenti hanno avuto torto. Gli sportivi che domenica sono mancati allo stadio “Alessia Ballini“, sicuramente si sono persi uno spettacolo veramente di prim’ordine. Per assistere ad un incontro del genere bisogna ritornare indietro di qualche stagione, quando la Pontremolese aveva abituato la tifoseria e tutti gli sportivi a prestazioni di alto livello tecnico e agonistico. Quello conquistato in casa del san Piero a Sieve è stato un successo convincente, perché l’Azzurra sotto le sollecitazioni dalla tribuna del tecnico Bracaloni e il sostegno di Maurelli, che guidava le operazioni dalla panchina, ha sciorinato un gran calcio che ha sicuramente convinto perché frutto di una prestazione superba in una partita che si preannunciava difficilissima contro un avversario attrezzato per dare la scalata al palcoscenico dell’Eccellenza.

Cacchioli e compagni hanno dunque calato un tris confermandosi di aver assunto una identità precisa. Tre successi consecutivi nelle ultime tre giornate, due punti rosicchiati alla capolista Viareggio e alla seconda forza Real Cerretese, due squadre ritornate a tiro di schioppo, anche se nel clan azzurro non ci si preoccupa affatto del primato, anzi si dice che per il momento è meglio stare lì, a ridosso. Versiliesi e fiorentini che per uno strano gioco degli eventi atmosferici si troveranno a confronto sabato prossimo nella gara-recupero della decima giornata, con la Pontremolese di scena sul campo ostico del Casalguidi. Una vittoria che consente all’undici lunigianese di fare un grosso balzo in avanti verso il raggiungimento di quella condizione fisico atletica indispensabile per fare una certa corsa di testa. I risultati sono la naturale conseguenza di un gruppo sempre più affiatato, che sta imparando a gestire l’avversario con un atteggiamento e di una crescente disponibilità non sempre facile da reperire.

A San Piero a Sieve una maiuscola prestazione del purosangue Simonelli autore di una splendida doppietta, la prima con un sinistro chirurgicamente perfetto, la seconda rubando palla alla difesa dei biancorossi ammutoliti. Dell’ultimo arrivato Bruzzi, bravo nell’inserirsi con padronanza nel tema tattico di mister Bracaloni, una prova quella dell’ex Cenaia prima di sbavature e ricca di tre- quattro giocate che si vedono solo su pianeti superiori. Petracci si sta confermando felice capocannoniere del torneo con 13 centri, in sicuro progresso Vicari e Bresciani che sta ritrovando la condizione fisica accettabile dopo i malanni muscolari, ineccepibili come sempre Verdi, Filippi, Grasselli e Miceli. Fuori da giudizi Cacchioli che ha svolto lavoro di normale amministrazione. Quasi perfetta la direzione della signorina di Pontedera Boriello.