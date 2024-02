Pontremolese, ko rovinoso. Vetta più lontana

Castelnuovo

2

Pontremolese

0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Casci, Inglese, Romiti, L. Biagioni, Bonaldi, Camaiani (46’ st Filippelli), Bernardeschi (17’ st Ghafouri), Babboni, Benedetti (21’ st Tersigni), Santelli. A disp.: Labozzetta, Baroncini, Cecilia, Grassi, Bechelli, Marchetti. All. Pisciotta.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli (42’ st Scaldarella), Menichetti (34’ st Ghiselli), Seghi (25’ st Gabrielli), Filippi, Verdi, Vicari (17’ st Iaropoli), Bellotti, Petracci, Bruzzi, Simonelli. A disp.: Razzoli, Costi, Magistrelli, Domenichini, Agolli. All. Maurelli.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.

Marcatori: 24’ pt Camaiani; 29’ st Tersigni.

Note: 26’ st. espulso Inglese per doppia ammonizione. Ammoniti: Benedetti, Romiti, Papeschi, Cecilia (in panchina) e Seghi.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Niente da fare per i ragazzi di Riccardo Bracaloni, in tribuna per squalifica e sempre più in bilico, nella non facile trasferta in Garfagnana, sconfitti con un gol per tempo dei veloci attaccanti Camaiani e Tersigni. Gli azzurri non hanno saputo approfittare, dal 26’ della ripresa, sull’1-0, della superiorità numerica. Unico alibi i due legni colpiti da Bellotti. I lunigianesi sembrano aver perso lo smalto di qualche tempo fa. Al 14’ rasoterra di Camaiani e pallone che esce poco a lato. Al 15’ Petracci, sebbene pressato, riesce a calciare ma Papeschi respinge. Al 24’ il gol di Camaiani, imprendibile, che in velocità supera tutta la difesa e batte Cacchioli. Nella ripresa al 1’ il Castelnuovo protesta per un fallo su Santelli in area. Al 22’ sono i lunigianesi a invocare il rigore per una spinta su Simonelli. Al 26’ il Castelnuovo resta in 10 e al 28’ Bellotti su punizione colpisce l’incrocio dei pali. Al 29’ Tersigni in contropiede raddoppia. Al 35’ Bellotti colpisce la parte superiore della traversa. Quindi ci provano Bruzzi e Gabrielli ma Papeschi è vigile.

Dino Magistrelli