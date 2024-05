Pontremolese Playoff . Chelotti suona la carica

L’Azzurra sul “Neto“ all’ultima curva utile della regular season trova il gol della vittoria contro i fiorentini del Settimello e con i tre punti conquistati a distanza di una settimana, dopo la sconfitta interna contro il san Piero a Sieve, si riappropria dell’area playoff, operazione-aggancio che arriva grazie al rallentamento produzione dipunti della Real Cerretese, fermata sul nulla di fatto in casa dell’Alleanza Giovanile.

A segnare il gol-partita che fa sognare è stato il nipote del mastino Marco Borrotti Gabriele “Toro“ Santoni, classe 2006, che incarna con Bernieri, Pezzoni perfettamente il profilo del giocatore su cui costruire il futuro dell’Azzurra che sotto la gestione Bracaloni ha “scaricato“ qualcosa come sedici giovani profili dotati di potenzialità che, se modellate avrebbero potuto diventare un pezzo di storia del calcio azzurro. Una vittoria preparata nel corso della settimana dall’area tecnica capitanata dal taciturno Chelotti che di fatto rilancia le quotazioni della ringiovanita formazione che non ha mollato di un centimetro con cuore, carattere e freschezza mentale, in casi come questi qualunque termine venga usato, una cosa è certa: la Pontremolese ha fatto sapere che non si arrende. Adesso l’Azzurra che ha raggiunto l’obiettivo minimo dei playoff deve provare a giocarsi la seconda ‘rincorsa’ per vincere questa fase. Chelotti dopo la vittoria in casa del Settimello ha elogiato tutta la squadra, ma fin da subito ha detto ai ragazzi di non gradire cali di tensione in vista della trasferta di domenica prossima sullo stadio XIX Settembre contro il Pietrasanta.

"È arrivato il momento di tirar fuori tutto il nostro potenziale – dice Chelotti –, tutto il nostro orgoglio. Queste sono partite uniche che trasmettono risorse mentali e fisiche straordinarie, ma al tempo stesso la consapevolezza di possedere capacità per soffrire e battagliare nei momenti difficili del match". Chelotti, navigato condottiero fin da subito ha creato uno spogliatoio unito, cosciente di essere in possesso di giocare innanzitutto per il suo presidente Aprili che parecchie sinergie ha impegnato per mettere a segno la grande impresa, per i suoi tifosi, per una lingua di terra delusa da una stagione raramente esaltante però ancora legata alla possibilità di disputare una fase finale a sorpresa, quindi tutti decisi a sostenere la causa.

L’Azzurra sta vivendo un momento nel quale non valgono solo la tecnica, la qualità, la forza d’urto, la condizione fisica: domenica contro il Pietrasanta vale anche il sentimento che ancora lega la squadra ai propri sostenitori.

Nella foto, la squadra della Pontremolese