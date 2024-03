Pontremoli non spaventa. Punto pesante per le Zebre

LUNIGIANA PONTREMOLESE

0

VIAREGGIO

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Menichetti, Bellotti, Gabrielli, Verdi, Vicari, Grasselli, Petracci, Bruzzi, Simonelli. (A disposizione: Razzoli, Bresciani, Magistrelli, Costi, Scaldarella, Gaddari, Agolli, Iaropoli, Novoa). All. Alessandro Maurelli.

VIAREGGIO: Carpita, C. Belluomini, Sapienza, Minichino, T. Ricci, Bertacca, G. Ceciarini, Fazzini, Brega, Marinai, Benassi. (A disposizione: G. Santini, D. Benedetti, M. Santini, Coppola, Lombardi, Tomei, Scaranna, Chicchiarelli, T. Belluomini). All. Stefano Santini.

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze (assistenti di linea Giacomo Pieve di Pisa e Klevis Laci di Empoli).

Note: espulso Bellotti (LP) al 46’ st con rosso diretto.

Pontremoli – Pareggio che sicuramente fa più comodo e piacere al Viareggio che, pur senza brillare, porta via un ottimo punto dal “Lunezia“ di Pontremoli conservando il primato ed il distacco dai lunigianesi. Alle zebre adesso mancano 14 punti per conquistare il matematico titolo nel girone A di Promozione Toscana, da ottenere nelle sue rimanenti sette gare (ammesso che il Pietrasanta vinca sempre da qui al termine del campionato). Mancano cinque giornate alla fine della regular season (sette per le zebre che hanno due recuperi da dover giocare: sabato prossimo alle 16 a Monsummano e poi a San Piero a Sieve mercoledì 27 marzo alle ore 15).

Seguito da una notevole tifoseria, con gli ultras viareggini che hanno invaso Pontremoli organizzandosi per la trasferta in treno dopo aver tappezzato di striscioni la città per tutta la settimana, il Viareggio ha affrontato il 3-5-2 avversario schierando il suo collaudato 4-3-1-2, con Fazzini inizialmente preferito a Chicchiarelli sulla trequarti. Senza Benedini (squalificato) e Pizza (infortunato), i bianconeri fanno il loro dovere contenendo bene con la coppia centrale Ricci-Bertacca il tandem d’attacco nemico composto dal viareggino Petracci e dall’ex Bruzzi. La Pontremolese era partita forte... e per 50/60 minuti si sono visti ritmi alti e tanto agonismo. La chance clamorosa sprecata dalle zebre è nel colpo di testa fuori di Benassi (su traversone da destra di Cosimo Belluomini).