Porta Romana, seconda vittoria. Si accende la fiammella speranza. Cirri: "Noi non molleremo mai"

Con una prestazione di grande intensità, accompagnata da tanto cuore, il Porta Romana del tecnico Salvatore De Carlo contro il Montelupo ha conquistato il secondo successo stagionale. Dopo la prima vittoria nel girone di andata sul campo dell’Armando Picchi (gol di Aljon e Fofana), questi nuovi tre punti, i primi del 2024, sono preziosi oltre che per il morale, anche per la classifica. Al Porta Romana del presidente Lapo Cirri ultimo in graduatoria del girone "B" di Promozione, questa boccata d’ossigeno consente di portarsi a sole due lunghezze dal Sant’Andrea penultimo. A sei giornate dalla conclusione, si è aperta la possibilità di evitare l’ultimo posto e di cullare ancora quella fievole speranza di salvezza aggrappandosi ai play out.

"Noi non molliamo, la squadra sta facendo grandi passi da gigante – precisa il presidente del Porta Romana, Lapo Cirri – per ottenere il massimo ed evitare l’ultimo posto che potrebbe anche non essere sufficiente se non si riduce la forbice fra la penultima e la quintultima. Affronteremo una gara alla volta cercando di raccogliere sempre il massimo, poi staremo a vedere".

Presidente Cirri, il campionato è molto livellato e tutto ancora può succedere. Quanti punti spera di raccogliere da qui alla fine? "Il primo match point ce lo giochiamo subito domenica sul campo del San Miniato Asd, mentre il Sant’Andrea sarà impegnato con la capolista San Miniato Basso. Poi, alla ripresa del campionato, affronteremo il Piombino, Sant’Andrea e Castiglioncello. Sfide che dovranno garantire sempre punteggio pieno per arrivare alla penultima giornata con la partitissima contro il forte San Miniato Basso. L’ultima gara la giocheremo in casa con il Belvedere. Speriamo che i punti della forbice ci tengano ancora in gioco".

Giovanni Puleri