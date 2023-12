"Portuali peggior cliente"

Oggi in Promozione per l’ultima giornata del girone d’andata, anticipano sei partite (ore 14,30). S.Orso 1980-Moie Vallesina. "Affrontiamo – dice l’allenatore del team fanese Fulgini – una squadra molto competitiva che sta facendo un bel percorso in campionato. Dobbiamo tenere alta la guardia". Il S.Orso guida la classifica con 27 punti assieme ai Portuali Dorici. Arbitro Bardi (Macerata).

Fermignanese-Vismara 2008. Derby importante per le due contendenti. La Fermignanese sette giorni fa ha fatto suo il match con il Villa San Martino. Tra i pali dei lanieri Luca Fiorelli ingaggiato dall’Urbino due settimane fa: "Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo, ringrazio la società per la fiducia". Riguardo la gara di oggi Fiorelli dice: "Un match molto importante per noi, una vittoria ci permetterebbe di mettere un altro tassello decisivo per la risalita. Dovremo affrontare questa partita con concentrazione ed umiltà. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, il campionato è molto equilibrato ed ogni sabato occorre resettare tutto e giocarsela con tanta determinazione contro ogni avversario". Arbitro Tavani (Jesi).

Portuali Ancona-Atletico Mondolfo Marotta. "La capolista – afferma il diesse del Mondolfo Marotta Pretelli – in questo momento è il peggior cliente per noi che veniamo da un momento negativo, con elementi di grande esperienza e giovani tra i migliori del campionato come De Marco che ha fatto la differenza fino ad oggi. Finalmente tornano disponibili tutti i giocatori e potremmo schierare la miglior formazione". Arbitro Morbelli (Fermo). Le altre gare: Osimo Stazione-Castelfrettese. Arbitro Crincoli (Ascoli Piceno). Marina-Fabriano Cerreto. Arbitro El Mouhsini (Pesaro). Barbara Monserra-Biagio Nazzaro. Arbitro Eletto (Macerata).

Domani si giocano le restati due partite.

Gabicce Gradara-Unione Calcio Pergolese. "Gara complicata – dice il trainer del Gabicce Angelini – sarebbe stata in condizioni normali, lo sarà a maggior ragione vista la mia rosa ridotta all’osso, ma il Gabicce Gradara ha dimostrato di avere energie e risorse mentali per venire a capo di questo genere di difficoltà e conto sullo spirito indomito dei miei giocatori per portare a casa un risultato utile e allungare così la serie positiva. Lo stop ci servirà per ritrovare energie nervose e fisiche e ritrovare gran parte degli infortunati in vista della ripresa. La Pergolese è una squadra tosta, bene allenata da un collega preparato come Guiducci, corre, è pericolosa in ripartenza ed in attacco schiera Bucefalo e Fraternali che hanno una certa confidenza con la porta". Arbitro Uncini (Jesi).

Valfoglia-Villa San Martino. Il Villa San Martino fanalino di coda cerca il riscatto, il Valfoglia vuol continuare nei risultati positivi e alimentare la buona classifica. Arbitro Caporaletti (Macerata).

Amedeo Pisciolini