Portuense al derby senza bomber Melandri. Il Mesola vuol ritrovare una marcia playoff

Derby avvincente a Migliarino (ore 14.30), dove la Portuense lanciatissima verso i play off, se la vedrà con il Consandolo, reduce da una vittoria importante e di prestigio a spese del Solarolo, concorrente diretta dei rossoneri. All’andata ad Argenta si impose la formazione rossoblù per 2-0, con gol di Badjie e dell’ex Liri. "Domenica ci siamo sbloccati – afferma il presidente Luigi Maggi – vogliamo dare continuità con un’altra big, rinfrancati dal successo sul Solarolo". Rispetto all’andata mister Dirani ha una freccia in più al proprio arco, l’attaccante Colino, autore finora di 9 gol. Portuense a ranghi ridotti per l’indisponibilità degli squalificati Sorghini e Marconi, ma l’assenza che pesa di più è quella di Melandri. Il capocannoniere del girone con 20 gol si è procurato una contrattura nella vincente trasferta ad Anzola, che è stata riassorbita dallo staff medico in settimana ma difficilmente sarà rischiato. Per la prima volta dopo mesi sarà a disposizione Grazia, anche se partirà dalla panchina, come pure Melandri.

"Ho tante assenze, in attacco e in difesa – sospira Paolo Mariani, allenatore rossonero – l’unico reparto al completo è il centrocampo. Darò spazio ai tanti giovani bravi in organico, che del resto stanno facendo benissimo". Riguardo al Consandolo, "è una matricola che sta disputando un buon campionato, una squadra che si difende bene e poi riparte, ben messa in campo da un allenatore esperto e preparato come Dirani". Trasferta a Zola Predosa, sul sintetico, per il Casumaro, che farà visita al Castenaso. "Affrontiamo una squadra ostica – dice il direttore generale Fabio Montosi – che non molla mai, prova ne sia che all’andata abbiamo perso al 94’. Abbiamo motivazioni diverse: i bolognesi di andare ai play off e la mia squadra di salvarsi senza i play out. Mi aspetto una ricaduta positiva con l’avvento di mister Nardiello". Scontro diretto per i play off in riva al Po: il Mesola riceve la Valsanterno terzo in classifica e in salute. "Ha un grande potenziale – sostiene il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – la ritengo la migliore dietro Osteria Grande. All’andata avevamo vinto noi, mi auguro di ritrovare la stessa determinazione che all’andata ci aveva permesso di navigare nelle prime posizioni". Chiudiamo con la Comacchiese, che sarà di scena a Trebbo di Reno senza quattro pedine, tra cui bomber Negri. "E’ una trasferta complicata – mette le mani avanti Mauro Bresciani, allenatore lagunare – Trebbo è in lotta per la salvezza e dispone di un organico interessante, tra bui il centravanti Cini. Domenica contro il Placci Bubano abbiamo preso un brodino, serve continuità".

Franco Vanini