Portuense, arrivano le partite che contano

Pareggio di rigore della Portuense a Borgo Tossignano, in casa della vice regina del campionato Valsanterno nello scontro diretto per i play off. I rossoneri si sono presentati agguerriti, forte del successo del derby con il Mesola e determinati a riscattare la sconfitta dell’andata, sia pure con tante assenze. Ciò nonostante l’impresa è stata a portata di mano, con un super Pierfederici, che ha conquistato due calci di rigore, uno dei quali trasformato dal centravanti rossonero, mentre il primo è stato sbagliato proprio da chi non ti aspetti, l’esperto Grazia, uno specialista. "Ci alleniamo sempre il venerdì sui calci di rigore – racconta Paolo Mariani, l’allenatore – avevo messo in guardia sul portiere della Valsanterno, che avevo già allenato, non alto ma molto reattivo, di non piazzarla ma tirare forte. Grazia invece ha provato a piazzarla e lui ci è arrivato". Il gol romagnolo è arrivato su una disattenzione del vostro portiere. "Può succedere, ma a livello di prestazione sono soddisfatto, la squadra ha giocato meglio dei nostri avversari, che si sono solo difesi e provato a offendere solo con lunghi rilanci per le punte. Nella ripresa abbiamo più volte sfiorato il vantaggio, con due salvataggi sulla linea a portiere battuto".

I play off ora sono realtà. "E’ il dato più significativo: abbiamo raggiunto il Solarolo, ma ci precede perché ha vinto entrambi gli scontri diretti. Per avere maggiori probabilità e scavalcare i ravennati dovremo vincere domenica in casa con il Felsina e sperare che il Mesola a Solarolo porti a casa almeno un punto". Intanto una buona notizia: torna a disposizione proprio in occasione dell’ultima giornata di campionato bomber Melandri, che è recuperato pienamente anche se ovviamente non sarà al meglio della condizione. In chiave salvezza colpaccio del Casumaro, che ha calato il tris ad Anzola. "Abbiamo meritato, non è stata però così facile come può sembrare dal risultato finale (0-3) – commenta Manuel Nardiello, l’allenatore – viste le numerose assenze. E’ un passo avanti verso la salvezza senza passare dai play out, per raggiungere questo obiettivo però dovremo vincere domenica prossima in casa con lo Sparta Castelbolognese, squadra di centro classifica che ha ben poco da chiedere al campionato e sperare che le concorrenti commettano un passo falso. Non mi aspetto regali, al contrario". La Comacchiese si è congedata dai propri tifosi perdendo 2-1 a domicilio dalla matricola Fonantelice, imitata dal Mesola, che si è arreso in riva al Po di misura con la capolista Osteria Grande. Franco Vanini