Portuense blinda Melandri. A Sant’Agostino ecco Sarti

Il Sant’Agostino ha messo le mani sul capitano del San Felice, Sarti, un tuttocampista di personalità ed esperienza, un leader naturale del quale nell’ambiente ramarro ce n’è un gran bisogno. Ci aveva provato anche Alessandro Baiesi della Portuense, che non ha confermato Grazia, ma il giocatore ha preferito la categoria. Il Sant’Agostino sta stringendo anche i tempi con bomber Fiorentini (Sasso Marconi), che del resto lavora a San Carlo, a due passi dal campo di allenamento. La Portuense ha provveduto a confermare il blocco storico dell’anno scorso, quello che aveva sfiorato la promozione ai play off (a proposito: il Solarolo è stato ripescato in Eccellenza). "La Portuense riparte con il suo capitano: Daniele Melandri pur di restare si è dimezzato l’ingaggio – afferma il nuovo direttore sportivo Cristian Bonarrigo – una conferma importante sul piano tecnico e umano".

La conferma del capo cannoniere dell’anno scorso (24 gol all’attivo) non è l’unica notizia positiva. Vanno in questa direzione le conferme di Formigoni, Sorrentino, Masiero e Di Domenico. I giovani che si erano messi in luce, vale a dire Pierfederici, Orlandi e Sorghini andranno in prova all’Imolese, in Serie D, il primo piace anche al Corticella. Se Pierfederici dovesse partire, dovrebbe arrivare un attaccante del livello di Melandri. La Portuense inoltre è sulle tracce di Braghiroli del Mesola e si è rafforzata in difesa con due terzini: uno proveniente dalla Romagna, Bondi, e un altro dal vicino Consandolo. Quest’ultimo è figlio d’arte, il padre Davide era un apprezzato centrocampista con la maglia rossonera. In uscita Nicolasi, che andrà a Consandolo per rimpiazzare Gaiani. Il centrocampista Fregnani del Masi Torello Voghiera è conteso dalla Portuense e dalla Comacchiese, ma un pensierino lo sta facendo anche il Sant’Agostino. Il Mesola sta facendo la spesa a Comacchio: su indicazione del nuovo allenatore Oscar Cavallari, sta trattando Neffati, Alberi, Biolcati e Tedeschi, che non sono stati confermati. Il direttore generale Alessandro Farinelli sta lavorando per portare in laguna il portiere Campi, non confermato dal Masi. Neffati interessa anche al Felsina, che sta trattando per Negri (Comacchiese ed ex Masi) e il difensore Vallesani, anche lui ex Masi. Ora è ufficiale: il Casumaro ha definito l’arrivo di Thomas Govoni, centravanti del Galeazza che due anni fa vinse il titolo di capocannoniere. Confermati Vinci, Franceschini, Farina, Minarelli e capitan Benini, in arrivo D’Elia, una mezzala del 2005 scuola Spal, ex Mezzolara.

Franco Vanini