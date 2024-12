Portuense-Centese, derby di fine anno. Il Mesola sul sintetico di Crespellano

La Comacchiese salterà l’ultima partita di campionato del 2024: i lagunari dovevano scendere in campo a Gaggio Montano con il Faro, la gara è stata rinviata a data da destinarsi perché il terreno di gioco è innevato e gli addetti non riescono a spalare la neve perché le temperature notturne hanno favorito il manifestarsi del ghiaccio.

Il Mesola difenderà il primato sul sintetico di Crespellano contro il Petroniano, squadra di centro classifica, ma con larghi vuoti nell’organico. "In teoria sarebbe stata una trasferta alla portata – dice il direttore sportivo Edoardo Biondi – ma siamo a ranghi ridottissimi. Tra infortuni e squalifiche mancheranno Neffati, Biolcati, Guariento, Minarelli, Telloli, Crosara, Catalano e Pittaluga. Il nostro capitano sosterrà una visita a fine gennaio, se l’esito sarà positivo contiano di averlo in squadra negli ultimi mesi".

Per quanto riguarda il calcio giocato, "oltre all’handicap delle tante assenze, c’è l’incognita dovuta ai tanti cambiamenti operati sul mercato dal Petroniano, che ha cambiato più di metà della squadra".

Trasferta difficile per il Masi Torello Voghiera, a Bentivoglio, sul campo di una delle più accreditate per la vittoria finale, entrambe retrocesse dall’Eccellenza. "Giochiamo contro una squadra costruita per vincere – afferma il direttore generale Graziano Quarella – ha in organico giocatori di categoria superiore. A Bentivoglio vogliamo fare meglio rispetto a Mesola, dove abbiamo sbagliato l’approccio. Nel secondo tempo c’è stata una bella reazione, ma tardiva".

Bel derby a Portomaggiore: al "Bellini" cala la Centese, proveniente da alcuni risultati in altalena, ma desiderosa di lasciarsi alle spalle le difficoltà. Le due squadre, legate da una storica rivalità, si sfideranno in una gara che promette agonismo e spettacolo. Sarà occasione per rivedere la vecchia gloria centese Alessandro Baiesi, che con 198 presenze rimane il quinto "fedelissimo" di tutti i tempi. Salterà la trasferta Minarelli, rientrano dalla squalifica Garetto e Kourouma, potrebbe esordire dall’inizio Tommaso Grimandi, ex Mezzolara.

"Portomaggiore per noi è un campo ostico – sostiene Ciro Di Ruocco, l’allenatore – andremo in campo con la giusta determinazione per provare a vincere la partita, sapendo che la Portuense ha fatto parecchi punti ultimamente. L’ho vista più volte, mi ha impressionato l’organizzazione e l’atteggiamento".

Dopo la sconfitta di misura nel derby con la Portuense, il Consandolo riceve il Monte San Pietro, il Casumaro se la vedrà a domicilio con la seconda in classifica Valsetta Lagaro, infine la X Martiri sarà sul sintetico di Anzola contro il Felsina.

Franco Vanini