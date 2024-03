Portuense decimata, derby Mesola-Casumaro

Trasferta sul sintetico di Osteria Grande per la Portuense, campo scelto dall’Atletico Castenaso per le condizioni precarie proprio campo, approfittando dell’anticipo dell’Osteria nel big match con il Solarolo. La Portuense potrebbe approfittare della sfida di alta quota delle due prime della classe, ma c’è la spada di Damocle delle numerose assenze. "Avrei voluto arrivare alla volata finale con tutti gli effettivi – è il rammarico di Paolo Mariani, l’allenatore – invece mi mancano la bellezza di sei giocatori, tra cui il reparto difensivo quasi per intero: Marconi, Sorrentino, Piovaccari, oltre a Formigoni e Pierfederici. Melandri e Grazia sono recuperati, ma non hanno 90’ nelle gambe. Di fronte avremo un avversario tosto, esperto e con giocatori di buoni livello. E’ forte nelle palle alte, i centrali Mazzoni e Arcesilai sono andati più volte in gol". Tra le pretendenti ai play off c’è anche la Comacchiese, alle prese con lo scontro diretto a Borgo Tossignano, nell’Imolese, contro il Valsanterno terzo in classifica. Mauro Bresciani suona la carica: "E’ un crocevia per il nostro futuro – evidenzia l’allenatore lagunare – All’andata avevamo vinto 3-2, giocando una buona partita e vinto con merito grazie ai gol di Marongiu, Negri e Telloli. Da allora ha fatto notevoli passi avanti, ma teoricamente è ancora raggiungibile. Servirà una partita attenta e cercare di sfruttare le opportunità che riusciremo a costruire". Tre le assenze tra i rossoblù, si tratta di Luciani, Fantini e Fantinuoli. Derby ferrarese dalle opposte motivazioni a Mesola. In riva al Po arriva il Casumaro, che ha riposato domenica scorsa per l’indisponibilità del campo, unica gara rinviata dell’intero girone. "Affronteremo la trasferta più lunga del campionato rimaneggiati – sospira Manuel Nardiello, allenatore dei rossoblù – Rispetto alla formazione di domenica scorsa non è cambiato niente. Oltre agli squalificati Franceschini e Farina, perni della difesa, non sono disponibili Vinci, Ginesi, Bini, Faggioli, a rischio anche Lazzarini, anche se non dispero di recuperarlo in extremis. Basterebbe un pareggio? No, abbiamo bisogno di vincere dopo aver sprecato con Trebbo e Placci Bubano". Tre assenze anche nei padroni di casa, Mesola senza Gherardi, Munari e Anzoletti, ma l’assenza che potrebbe pesare di più è quella di Pittaluga: l’uomo che detta i tempi di gioco lamenta un problema a un piede. In trasferta infine il Consandolo, i rossoblù se la vedranno con il Monte San Pietro a Ponterivabella sull’Appennino bolognese.

Franco Vanini