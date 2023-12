Portuense e Casumaro rialzano la testa. Il derby rilancia le quotazioni dei rossoneri

"Complice anche un arbitraggio discutibile, non sono mancate le emozioni a Mesola". E’ il commento al vetriolo di Antonio Cavallari, patron della Portuense, che ha fatta una vera e propria impresa a Mesola, vincendo 2-1 nonostante la doppia inferiorità numerica contro l’unica imbattuta del girone. "Assurda la seconda espulsione, a Di Domenico – aggiunge – il pallone aveva varcato la linea di mezzo metro, il guardalinee era andato a centrocampo ma l’arbitro non ha convalidato. Quando Di Domenico ha chiesto spiegazioni all’assistente, è stato cacciato". Ecco l’analisi del presidente castellano Massimo Modena: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nel secondo non siamo riusciti a trovare la via del gol, sprecando la doppia superiorità numerica. Dispiace per la prima sconfitta stagionale, complimenti alla Portuense". "La mia squadra ha dato prova di carattere – interviene Paolo Mariani, l’allenatore rossonero – giocare in nove per 40’ e portare a casa la vittoria dal campo della terza in classifica che non aveva mai perso è un grande risultato. Purtroppo domenica contro il Valsanterno del capocannoniere Bali, oltre a Tonini, Simoni e l’ex Argentana Senese, saremo rimaneggiati, senza gli squalificati Laghi e Di Domenico e gli infortunati Nicolasi, Sorghini, Rubini e Sarto".

La Portuense si è rafforzata sul mercato con il ritorno di Allegrucci e il difensore fuoriquota Pansini, arrivato dal Sant’Agostino; in uscita Mahmoudi, che andrà al San Pietro in Vincoli. Altra impresa è stata quella del Casumaro, che ha espugnato Comacchio. "Dopo tanti risultati positivi ci può stare una battuta a vuoto – racconta il capitano lagunare Alberto Folegatti – D’altra parte quando sbagli tante occasioni e anche un calcio di rigore si rischia di perdere e purtroppo è successo". "Se avessimo segnato il calcio di rigore sarebbe stata un’altra partita – aggiunge il direttore sportivo Alessandro Farinelli – In passato avevamo fatto risultato con un pizzico di fortuna, questa volta la cattiva sorte è toccata a noi, gli episodi non ci sono stati favorevoli, oltre all’approccio sbagliato nel primo tempo". "Onore comunque al Casumaro, che ha fatto la sua onesta partita – conclude Folegatti – peccato per il rigore sbagliato da Neffati: ha condizionato la gara". Il Casumaro si allontana così dalla zona pericolosa. L’allenatore Max Testa aveva chiesto un regalo alla società, un attaccante, e il direttore sportivo Marco Marani ha trovato nella Portuense la punta tanto desiderata. Dovrebbe vestire il rossoblù Scaglione, ex Argentana. E a proposito di argentani, il Consandolo continua a stupire: gli uomini di Dirani hanno espugnato il campo del Felsina con il più classico dei risultati.

Franco Vanini