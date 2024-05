Portuense e Mesola sul giovane bomber Davo

Dopo la cavalcata trionfale che l’ha riportata in Promozione con tre giornate di anticipo, la Centese si sta muovendo per costruire una squadra in grado di ben figurare. "Stiamo definendo diversi accordi di mercato, e siamo in contatto con tantissimi giocatori – afferma il presidente Tino Fava – quest’anno abbiamo tempo, non dovendo attendere la lotteria dei ripescaggi. La categoria agevola scelte mirate, anche fra i tanti giovani di squadre blasonate, ma soprattutto attira il contesto mediatico, con un pubblico straordinario per la prossima categoria che andremo ad affrontare. Il direttore sportivo Fabio Pivanti, in condivisione con mister Di Ruocco, sta facendo valutazioni molto approfondite, nel rispetto delle deleghe e dei parametri societari attribuitogli. La società ha confermato il blocco storico dei giocatori che hanno dominato il campionato, a cominciare dal capocannoniere del campionato Pirreca, autore di 21 gol. Il terzo bomber del campionato, Giuseppe Davo, che di gol ne ha fatti 18, è finito nel mirino di Portuense e Mesola, che hanno presentato un’offerta. E’ un attaccante di soli 20 anni, ma molto promettente: cresciuto nel settore giovanile del Copparo, qualche apparizione in Eccellenza, protagonista della cavalcata dalla Terza alla Prima categoria, quest’anno c’è stata la sua esplosione. Il Copparo nel frattempo ha confermato Sergio Cestari in panchina e il capitano , Yuri Scaramelli: per lui il prossimo anno sarà il nono anno consecutivo in rossoblù. A Porotto intanto aspettano l’ufficialità del ripescaggio. "Nessun rimpianto. La squadra ha dato il massimo e ha disputato una stagione superlativa – commenta il ds Alberani – Per quanto riguarda il ripescaggio, finché non finiscono i playoff non si saprà niente di certo".