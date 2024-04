Portuense, niente sconti. Ora cominciano i playoff

PORTUENSE

2

FELSINA

0

PORTUENSE: Simoni, Marconi, Sorghini, Pansini (34’st Sarto), Sovrani, Formigoni, Orlandi (38’st Schincaglia), Nicolasi (26’st Sorrentino), Pierfederici (40’st Fantoni), Grazia, Allegrucci (9’st Melandri). A disp. Piovaccari, Sgambati, Masiero, Rubini. All. Mariani.

FELSINA: Bertocchi, Magli, Donvito, Cordoni, Blandamura, Anania, Dozzi, Betti, Scarpati, Trombini (21’st Zaccherini), Crisci (28’st Giugno). A disp. Farnè, Grande, Zironi, Satalino, Longobardi, Capitani. All. Regno.

Arbitro: Alex Domeniconi di Faenza.

Marcatori: 14’st Pierfederici, 30’st Melandri.

Note: ammonito Marconi.

Vince con merito e personalità la Portuense, ma non è sufficiente a scavalcare la diretta concorrente per i play off, il Solarolo, che ha vinto nel finale a domicilio con il Mesola. Morale: entrambe hanno gli stessi punti, ma il Solarolo ha il vantaggio di aver vinto uno scontro diretto. Pertanto domenica prossima a Solarolo si giocherà il primo spareggio play off, con i romagnoli che avranno il vantaggio di giocare in casa con a disposizione due risultati su tre.

Ma con questa Portuense, in serie positiva da innumerevoli partite nonostante la sequela di infortuni, il passaggio del turno alla finale play off con il Valsanterno è possibile, tutto può succedere. Mariani ha fronteggiato l’ennesima emergenza di formazione, soprattutto a centrocampo, con l’impiego di Grazia come trequartista e due punte giovanissime come Allegrucci e Pierfederici; difesa altrettanto sperimentale, perché Mariani ha preferito tenere in panchina Sorrentino (poi utilizzato solo nel finale) e Masiero, in diffida, mentre nei play off tutto si azzera. Il primo tempo è bloccato a livello tattico, non succede nulla fino al 36’, quando una punizione di Grazia da posizione interessante è deviata dalla barriera, con traiettoria che sfiora il montante.

Brivido nell’area rossonera al 42’, su azione da calcio d’angolo la difesa respinge corto, raccoglie Cordoni che di controbalzo colpisce la traversa. Nel secondo tempo Mariani si gioca la carta Melandri, e il capo cannoniere del campionato cambia gli equilibri. Al 14’ imbecca in profondità Pierfederici, che supera il portiere con un bel diagonale (diciassettesimo gol stagionale). Alla mezz’ora si mette in proprio, vede Bertocchi fuori dai pali e lo supera con un fantastico pallonetto scagliato dal cerchio di centrocampo, da applausi (gol che porta a 21 reti il bottino personale). Il secondo gol spegne le velleità ospiti, di qui in avanti la Portuense controlla senza problemi.

Franco Vanini