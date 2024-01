Portuense, notte di Coppa. Cerca il pass in semifinale

Questa sera (ore 20.30) nello stadio di Migliarino si gioca il quarto di finale di Coppa Emilia: sarà di scena il Faenza, seconda in classifica del girone romagnolo, contro la Portuense. E’ una partita che rinverdisce una bella tradizione tra le due squadre, fiere avversarie fin dal primo dopoguerra.

Paolo Mariani teme molto i romagnoli: "E’ una squadra molto forte e competitiva – ammette l’allenatore rossonero – guidata da un timoniere esperto e preparato come Assirelli. Vogliamo andare avanti il più possibile". Ricordiamo che è una partita a turno unico, chi vincerà accederà alle semifinali.

"Scorrendo la classifica – afferma patron Antonio Cavallari – è favorito è il Faenza, che sta disputando un ottimo campionato, fermo restando che ci teniamo molto a questa competizione, che potrebbe aprire scenari molto interessanti".

Mister Mariani mette in guardia i suoi ragazzi: "E’ una squadra molto pericolosa in attacco, con il centravanti Lucarelli, l’ex Forlì Pezzi trequartista, Marocchi e Djurdjiumi esterni. Arriveranno a Migliarino per tentare il colpaccio, ma pure noi vogliamo arrivare in fondo".

Salvo sorprese dell’ultimo momento andrà in campo la stessa squadra che ha espugnato Casumaro, le uniche assenze sono i lungodegenti Grazia, che dovrebbe rientrare a fine mese, e i fuoriquota Nicolasi e Rubini. Quindi in campo si dovrebbe vedere la medesima formazione di domenica scorsa.

Franco Vanini