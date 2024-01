Portuense, serata amara. Il Faenza avanza in Coppa

La Portuense non ce l’ha fatta a superare i quarti di finale di coppa Emilia, sconfitta a domicilio dal Faenza per 2-1. Un risultato che penalizza i rossoneri aldilà dei demeriti: hanno sempre avuto il pallino del gioco, i romagnoli sono stati più cinici e concreti. L’anno scorso Paolo Mariani, quando era alla guida del Reno Sant’Alberto, aveva vinto la manifestazione, punti preziosi per salire nella graduatoria regionale per il ripescaggio, come poi è avvenuto. L’obiettivo era concedere il bis con la Portuense, obbiettivo sfumato ai quarti di finale: "Non meritavamo di perdere – commenta l’allenatore rossonero – La morale è che noi abbiamo giocato a calcio, il Faenza ha fatto due tiri in porta e fatto due gol". Partita in salita già nei primi minuti: al 4’ la palla staziona in area, la difesa rinvia corto, raccoglie Pezzi e l’ex trequartista del Forlì al volo trova il vantaggio. Di qui in avanti il Faenza chiude i varchi e prova ad agire di rimessa. La Portuense non è stata a guardare, ha colpito due pali, in più il portiere romagnolo si è superato in due occasioni. All’89’ in contropiede il Faenza raddoppia con Lucarelli, subito dopo la Portuense accorcia le distanze con Pierfederici, ma è troppo tardi. "Abbiamo disputato una buonissima partita. Il rammarico è non essere riusciti a concretizzare la grande mole di gioco costruito. La partita l’abbiamo giocata solo noi – aggiunge – ma se non fai gol tutto si complica". Può aver inciso la formazione giovanissima che ha scelto per la coppa? "Ho tanti giovani bravi e tanti impegni: devo far ruotare la rosa. Non rimpiango questa scelta, a Comacchio aveva pagato. Con il Faenza c’erano cinque fuoriquota in campo, ma tutti all’altezza della situazione, mentre il Faenza ha schierato la formazione titolare, che ricordo è seconda in classifica nel girone romagnolo. Ribadisco: vista la caratura dell’avversario mi aspettavo un avversario che accettasse la sfida del gioco, invece ha preferito un calcio speculativo".