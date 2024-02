Posti limitati per Cenaia. Solo 120 tifosi al seguito

Saranno soltanto 120 i tifosi biancorossi, a causa delle piccole dipensioni dell’impianto, che domani, inizio alle 14,30, potranno assistere al match, valido per la quinta giornata del girone di ritorno, che vedrà il Grosseto impegnato sul terreno dello stadio Favilli-Pennati di Cenaia contro l’undici locale. Un impegno che, sulla carta, ma è il campo a dire l’ultima parola, non si presenta proibitivo per i ragazzi di mister Gianni Di Meglio considerato che l’undici arancioverde del tecnico Iacobelli si trova all’ultimo posto della classifica in compagnia del Ponsacco. I biglietti sono disponibili in prevendita fino alle 19 odierne al Bar Tripoli: domani resterà chiuso il botteghino dello stadio per I tifosi maremmani. Sullo schieramento che scenderà in campo domani non ci dovrebbero essere grosse sorprese: noi ci auguriamo che nel reparto offensivo possano trovare posto Marzierli e Romairone. A dirigere la gara è stato designato l’arbitro Gabriele Jurino della sezione di Venosa; assistenti Paolo Roselli di Avellino e Simone Piomboni di Città di Castello. Nella gara di andata vinta per 3-0 dai biancorossi allo "Zecchini" questo è stato l’undici iniziale: Raffaelli, Bruni, Cretella, Schiaroli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Aprili, Bensaja, Saio , Arcuri. Dopo la gara di domani il campionato osserverà una giornata di riposo domenica 11 per la Coppa Carnevale; riprenderà domenica 18 con la sfida allo "Zecchini" contro il Follonica Gavorrano.