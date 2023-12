POTENZA PICENA KO. Il Casette Verdini vince lo scontro diretto

CASETTE VERDINI

2

POTENZA PICENA

0

CASETTE VERDINI: Grifi, Bordi, Palmucci (37’ Barchetta), Guing, Menchi, Moschetta, Telloni, Russo, Gentilucci (34’ st Malaccari) Kakuli, Romanski (40’ st Barchiesi). All. Lattanzi.

POTENZA PICENA: Giachetta, Baccarini (22’ st Morbidelli) Rossini, Micheli, Wahi, Clemenz, Perrella, Vecchione, Prosperi (28’ st Pietrani) Giaccaglia (22’ st Nardacchione) Ruggeri. All. Santoni.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo.

Reti: 13’ st Menchi, 30’ st Gentilucci

Il Casette Verdini gioca con il lutto al braccio per la scomparsa della mamma del dirigente Elvio Menghi. Nella ripresa i locali sbloccano il risultato: al 13’ grande punizione tagliata di sinistro di Russo, sul secondo palo sfiora il capitano Menchi di quel che basta per indirizzare la palla dove Giachetta non può arrivare. Al 30’ raddoppio con una strepitosa conclusione di sinistro a giro di Gentilucci che tocca il palo e si insacca alla destra di Giachetta. Potenza Picena pericoloso con Pietrani che copisce la traversa.