Poule scudetto. Il Campobasso affronta il Carpi. Si inizia alle 16

Si chiude oggi la prima fase della poule scudetto di serie D con la sfida tra Campobasso (che ha ufficializzato l’addio immediato dal tecnico Pergolizzi che quindi ha chiuso sette giorni fa a Piancastagnaio la sua stagione) e Carpi di scena in Molise alle 16. La Pianese è spettatrice interessata pur nella consapevolezza che il solo punto conquistato in due gare contro molisani ed emiliani di fatto la esclude dalla lotta per il posto di migliore seconda dei tre gironi di poule scudetto, dai quali usciranno le quattro squadre (le tre vincenti ed appunto la migliore seconda) che si contenderanno il titolo vinto dalla Robur nel 14/15. Ma al di là di questo appendice la stagione della Pianese, conclusasi mercoledì a Carpi, resta memorabile. Presto il club si metterà a lavoro per costruire organigramma e rosa per l’avventura in C. Da valutare quindi il futuro di molti protagonisti di questa annata fantastica, a partite da Mignani su cui ci sarebbe anche il Cittadella.