Prato, arriva il Lentigione. E ci sono rinforzi in difesa

Continue sorprese in casa Prato. Anche alla vigilia della sfida casalinga di oggi (fischio di inizio alle 14.30) al Lungobisensio contro il Lentigione. Pareva ormai prossimo, in biancazzurro, il tesseramento del centrocampista Simone Ricozzi e invece non se ne è fatto di niente. Al suo posto, dal San Donato Tavarnelle, è arrivato un difensore, quel Giorgio Diana (classe 1995) che già qualche anno or sono, con ancora Toccafondi presidente, aveva vestito prevalentemente a Montemurlo la maglia del Prato. Non è chiaro, però, per problemi sui tesseramenti da parte della Lega Nazionale Dilettanti, se potrà già scendere in campo oggi oppure no. Un arrivo che ad ogni modo ha fatto moltiplicare le voci di una possibile partenza di Angeli (foto a destra), per il momento abile e arruolato per la sfida col Lentigione. Ma torniamo appunto alla partita. La formazione emiliana è seconda in classifica con 27 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sole sconfitte. Ben 23 le reti realizzate, appena 12 quelle subite. Il Lentigione è la formazione più performante in questo periodo di campionato ed è reduce da 5 vittorie consecutive. In trasferta, peraltro, la squadra di Sorbolo ha ottenuto 5 delle 8 vittorie complessive in stagione, quindi davvero un brutto cliente per i biancazzurri.

"Affrontiamo una squadra che ha entusiasmo e che ha la classifica che merita per quello che sta esprimendo come idea di gioco e intensità, nella ricerca della verticalizzazione e della seconda palla o nell’organizzazione sui calci piazzati. Noi siamo in crescita. La partita scorsa ci ha detto che anche in svantaggio siamo in grado di reagire e di mantenere serenità – commenta Raffaele Novelli, allenatore del Prato –. Dobbiamo far parlare il campo, chiunque giochi". Nelle fila del Prato ancora assenti Gori, Piccoli e Monticone per infortunio. In porta verso la conferma Fogli. Difesa a 4 con Stickler e Casucci (o Lambiase) sulle fasce, De Pace e Angeli (o Diana) al centro. In mezzo al campo Gemignani e Trovade, con Cela avanzato al pari di Santarpia e uno fra Oliverio e Limberti, dietro l’unica punta che potrebbe essere Tedesco (ma occhio a D’Agostino). La partita sarà arbitrata da Gambacurta di Enna.

L. M.