Prato, Laverone è ufficiale. Prove di difesa a quattro

Prove di difesa a quattro. Nuovo acquisto nelle fila del Prato, il preannunciato terzino Lorenzo Laverone, classe ’89, fresco di rescissione con la Fermana e pronto ad indossare la casacca biancazzurra fino al 30 giugno. Questo innesto di esperienza (403 gare fra serie B e serie C) sulla corsia di destra sta portando mister Ridolfi a valutare e a provare un Prato con difesa a quattro, due centrocampisti davanti alla linea difensiva e tre mezzepunte dietro alla prima punta (4-2-3-1), come schieramento alternativo al consueto 3-5-2. Laverone è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina per poi passare al Prato a 16 anni. Le sue ultime squadre in serie C sono state Triestina, Ternana, Siena e Rimini. Alla chiusura del mercato professionisti vanno registrati anche gli arrivi del centrocampista Edoardo Cecchi (classe 2005), cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, e del difensore Karim El Dib, classe 2006 ‘ italo-egiziano in forza alla formazione Under 18 della Fiorentina. Ma torniamo alla preparazione della sfida col Progresso (domani al Lungobisenzio). In settimana i difensori Angeli e Diana e l’esterno alto Bogonzoni hanno svolto lavoro differenziato. Lo staff medico laniero conta di recuperare almeno uno dei due centrali difensivi per poterlo affiancare a Monticone. Ancora indisponibile Cela, che dovrebbe rientrare a questo punto dopo la sosta prevista per il weekend del 10 e 11 febbraio per la Viareggio Cup.

L. M.